¡¡²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡Ë£±¼¡¥ê¡¼¥°Âè£µÀï¡Ê£²£¶Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£·Æü¡Ë¡¢¥â¥Ê¥³¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÆîÌîÂó¼Â¡Ê£³£°¡Ë¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç£²¡½£²¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¥Ñ¥Õ¥©¥¹¡Ê¥¥×¥í¥¹¡ËÀï¤Çº£Âç²ñ½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ëÀèÀ©ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°Àï£³»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆîÌî¤Ï¥È¥Ã¥×²¼µ¯ÍÑ¤Ç³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÅ¨¿Ø¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤À¡£Á°È¾£µÊ¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢ÂÔË¾¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡££¹·î£±£³Æü¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¥ê¡¼¥°¡¦¥ª¡¼¥»¥ëÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨£³ÅÀÌÜ¤Çº£µ¨£Ã£Ì½éÆÀÅÀ¡£¼«¿È¤¬»ý¤ÄÆüËÜ¿Í£Ã£ÌºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤ò¡Ö£¶¡×¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡ÆîÌî¤Ï£±£°·î£±£°Æü¤Ë²¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤È½ÐÈÖ¤¬¸º¤ê¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°Àï£µ»î¹ç½Ð¾ì¤âÀèÈ¯£²»î¹ç¤È¥Á¡¼¥àÆâ½øÎó¤¬Äã²¼¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë£Ã£Ì¤Î²ÚÎï¤ÊÀèÀ©ÃÆ¤Ï¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ý¥³¥Ë¥ç¡¼¥ê¿·´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¤â²Ì´º¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄÉ²ÃÅÀ¤³¤½Ã¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¶·âÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿¡Ö£×£Ï£×£Ï£×¡×¤Ç¡¢²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ£Ê¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎµÜÂô¥ß¥·¥§¥ë»á¤ÏÆîÌî¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤Ë¡Ö¤³¤ì¡¢Èà¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡ÖÃæÈ×¤ÈÁ°¤Î¤Ä¤Ê¤®Ìò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¿¤óÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¦¤Þ¤¯¸«¤»¤é¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ò£Í£Ã¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤â¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¡£Æ±¡Ö£í£á£ø£é£æ£ï£ï£ô¡×¤ÏÁª¼êºÎÅÀ¤ÇÆîÌî¤Ë£¶¡¦£µÅÀ¤ò¤Ä¤±¡Ö¸µ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÁª¼ê¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÎËÉÙ¤µ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥·¥¹¥È¤âµÏ¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¡Ê£Æ£×¥Õ¥©¥é¥ê¥ó¡Ë¥Ð¥í¥°¥ó¤ÏÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ½ÐÈÖ¤¬¸º¤ì¤ÐÍè²Æ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤¬Î×¤àËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤«¤Í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÂçÉñÂæ¤Ç¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤ÏËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¹¥ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£