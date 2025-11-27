２０２０年にエンゼルスと７年総額２億４５００万ドル（約３８２億円）の大型契約を結んだエンゼルスのアンソニー・レンドン三塁手が球団と、引退を見据え協議しているとＥＳＰＮのアルデン・ゴンザレス記者が２６日（日本時間２７日）、伝えた。来季は３８００万ドルの契約が残っており、解約金などを含めて協議に入った模様だ。

２０１９年ナショナルズで打点王を獲得し初のワールドチャンピオンに貢献したレンドンだったが、エンゼルスにＦＡ移籍後は故障続きで「史上最大のＦＡ移籍の失敗例」として語り継がれている。新型ウイルスのまん延で６０試合制になった２０２０年にエンゼルス移籍。同年こそ５２試合に出場し打率２割８分６厘、９本塁打を放ったが、チームメートだった大谷翔平がブレイクした２０２１年以降は、毎シーズン４３試合から５８試合の出場にとどまった。左鼠径部の肉離れ、左膝の打撲、左太もも裏の肉離れ、右股関節、右手首の炎症、右手首の手術、再び左鼠径（そけい）部の肉離れ、左手首の打撲、左すねの打撲、左斜筋の肉離れと故障のデパートのような存在でしかなかった。そして、今年は左股関節の手術を受け、最終的にシーズンを全休した。

故障が続いた２０２４年にはメディアに「野球は私にとって最優先事項ではない。これは仕事。生活のためにやっているのです。仕事よりも、信仰と家族が優先です」と語って、改めてファンからひんしゅくを買った。

レンドンの通算成績は１１７３試合に出場し１２１８安打、１５８本塁打、６７１打点、打率２割８分。