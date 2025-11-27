HANA¡¦MOMOKA¡¢½é½Ð¾ì¤Î¹ÈÇò¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ªÂ·¤Î¥Í¥¤¥ë¤Ç¡¡Ç°´ê¤Î¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¼õ¾Þ
HANA¡¦MOMOKA
HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡ËMOMOKA¡Ê¥â¥â¥«¡Ë¤¬¡¢NPOË¡¿ÍÆüËÜ¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¤¬É½¾´¤¹¤ë¡Ø¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2025¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬¡ÖÅìµþ¥Í¥¤¥ë¥¨¥¥¹¥Ý 2025¡×¡ÊÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ËÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢MOMOKA¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
1996Ç¯¤Ë³«»Ï¤·º£Ç¯¤Ç30²óÌÜ¡£¥Í¥¤¥ë¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢¥Í¥¤¥ë¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿³Æ³¦ÃøÌ¾¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£Ç¯ºÇ¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Î¹æ¡£¡Ö¥Í¥¤¥ë¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦MOMOKA¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤òÄº¤±¤Æ¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Í¥¤¥ë¤Ï¡ÖÌ¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢HANA¤Î¿·¶Ê¡ÖNON STOP¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Í¥¤¥ë¤Ç½ÐÀÊ¡£¡Ö¤³¤³¤Ë¥È¥²¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¡ØHANA¡Ù¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥È¥²¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¥Í¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
HANA¤Ï¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤â·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹ÈÁÈ¤Ê¤Î¤ÇÀÖ¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢µ¼Ô¤«¤é¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷Â·¤Ã¤Æ¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤½¤ì¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ò¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡£¥ï¥ó¥«¥é¡¼¤Ç¾¯¤·Àè¤¬Àí¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤Ä¤âCHIKA¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥¤¥ë¤òÁ´°÷¤Ç¤·¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£