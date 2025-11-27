ドル円理論価格 1ドル＝156.71円（前日比+0.83円）
ドル円理論価格 1ドル＝156.71円（前日比+0.83円）
割高ゾーン：157.41より上
現値：156.13
割安ゾーン：156.01より下
過去5営業日の理論価格
2025/11/26 155.88
2025/11/25 156.73
2025/11/24 155.70
2025/11/21 157.46
2025/11/20 156.09
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
割高ゾーン：157.41より上
現値：156.13
割安ゾーン：156.01より下
過去5営業日の理論価格
2025/11/26 155.88
2025/11/25 156.73
2025/11/24 155.70
2025/11/21 157.46
2025/11/20 156.09
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。