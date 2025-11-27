º£Æü27Æü¡¡Á´¹ñ¤Çµ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦¤á¤Þ¤¤¤äÆ¬ÄË¤ËÃí°Õ¡¡Åìµþ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¤Ê¤É±Æ¶ÁÂç
º£Æü27Æü¤ÏÄãµ¤°µ¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ³¤¤òËÌÅì¤Ø¿Ê¤ß¡¢Ìë¤Ë¤Ï¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤¤Ø¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü27Æü¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤°µ¤¬Äã²¼¤·¡¢Åìµþ¤ò´Þ¤á¹¤¯±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü27Æü¡¡Äãµ¤°µ¤¬µÞÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é¶á¤Å¤¯¡¡Á´¹ñ¤Çµ¤°µÄã²¼
º£Æü27Æü¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ³¤¤òËÌÅì¤Ø¿Ê¤ß¡¢Ìë¤Ï¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤¤Ë¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
28Æü°Ê¹ß¤âµ¤°µ¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥óÂç
28Æü(¶â)¤Ï¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ç¤Ïµ¤°µ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Æì¤äËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ïµ¤°µ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤âµ¤°µ¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£30Æü(Æü)¤«¤é12·î3Æü(¿å)¤Ïµ¤°µ¤ÎÄã²¼¤¹¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë3Æü(¿å)¤ÏÂçºå¤«¤é»¥ËÚ¤Ç¤Ï±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤°µ¤ÎµÞ¤ÊÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤Êý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿çÌ²¤ä¿©»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æµ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÍ½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¤°µÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬¤Ç¤¿¤é
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¼ª¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¼ª²ó¤·¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¼ó¡¦¸ª¡¦ÇØÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á(¤Ç¤¤ì¤ÐÁ´¿È)¤ò¹Ô¤¦¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£·Ú¤¤±¿Æ°¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£ ¼ª¤ä¼ó¡¢¸ª¤ò²¹¤á¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤ µ¤°µº¹¤ä´¨ÃÈº¹ÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢38¡î¡Á40¡îÄøÅÙ¤Î¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¤Ë10Ê¬¡Á15Ê¬¤Û¤É¼ó¤Þ¤Ç¤Ä¤«¤ëÆþÍáË¡¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
°å³ØÅªÉ½µ´Æ½¤:¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡µ×¼ê·ø»ÊÀèÀ¸