“約390万円”のマツダ新「CX-5」“発表”され話題に！ 200馬力の「ディーゼルエンジン」搭載の新モデルに「プレミアム感がある」「質感が高い」の声も！ 黒感UPの「XD Drive Edition」とは

新グレードに反響多数！

マツダは2025年10月9日、ミドルサイズSUV「CX-5」の新グレード「XD Drive Edition」を発表しました。これについて、ユーザーからは高い関心と好意的な評価が寄せられています。

約390万円のマツダ新「CX-5」登場！

CX-5は2012年に初代が登場し、現行の2代目は2017年にデビュー。以来、継続的な改良が加えられており、2023年には新色の追加やグレード体系の見直しが行われました。

【画像】超カッコいい！ マツダ新「CX-5」を画像で見る（44枚）

ボディサイズは全長4575mm×全幅1845mm×全高1690mm、ホイールベース2700mmの5人乗り。

デザインコンセプトは「Refined Toughness（洗練されたタフさ）」で、外観は力強さと上質さを両立し、インテリアも機能美と造形美を追求した洗練された空間となっています。

なかでもディーゼルモデルは最高出力200PS、最大トルク450Nmを発揮し、WLTCモードで17.4km／L（2WD）という高効率を誇ります。全車に先進運転支援機能「i-ACTIVSENSE」が標準装備され、安全性も充実しています。

新たに設定された「XD Drive Edition」は、ディーゼル専用の特別仕様車であり、スポーティさと上質感を融合させた精悍なデザインが特徴です。

ブラッククローム加飾やピアノブラック塗装のフロントグリル、19インチアルミホイールなどを採用し、黒基調のエクステリアが精悍でプレミアム感のある仕上がりとなっています。

価格（消費税込）は、2WDが390万1700円、4WDが413万2700円。2025年12月上旬の販売開始を予定し、全国のマツダ販売店ではすでに予約受付が始まっています。

また、今回の発表に伴いグレード体系も整理され、「Retro Sports Edition」と「Field Journey」が廃止される一方、「XD Sports Appearance」は価格が見直され、より選びやすい構成となりました。

なお、「XD Drive Edition」はCX-5に加え、「マツダ3」「CX-30」「CX-60」「CX-80」にも展開予定です。

※ ※ ※

販売店ではすでに反響も集まっており、都内マツダ販売店によると、「XD Drive Editionは見た目の質感が非常に高く、『黒の統一感がかっこいい』という声が多い」と話していました。

ユーザーからも「黒基調のエクステリアが精悍でかっこいい」「プレミアム感がある」「質感が非常に高い」といった声が多く、外観の仕上がりに対する満足度が高いようです。

XD Drive Editionは、今後CX-5の新たな選択肢として、ますます注目を集めそうです。