27日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比15.8％増の513億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同4.7％増の353億円となっている。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <1488> 、上場インデックス米国株式 <1547> 、ＳＭＤＡＭ トピックス <2557> 、ＮＥＸＴ 不動産 <1633> 、ｉシェアーズ 米国債２０年超 ＥＴＦ <2255> など63銘柄が新高値。ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＯｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア <295A> が9.10％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.76％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ キャセイ台湾テックリーダー指数 <413A> が4.31％高、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> が3.82％高、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン気候変動 <2250> が3.01％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥブルサ・マレーシア <1560> は3.57％安と大幅に下落している。



日経平均株価が590円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金243億3200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金233億2700万円をやや上回っている。



その他の日経平均ETFでは日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が22億9200万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が22億6800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が15億5600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が13億5900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が10億7200万円の売買代金となっている。



株探ニュース

