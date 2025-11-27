　27日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比15.8％増の513億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同4.7％増の353億円となっている。

　個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 <1488> 、上場インデックス米国株式 <1547> 、ＳＭＤＡＭ　トピックス <2557> 、ＮＥＸＴ　不動産 <1633> 、ｉシェアーズ　米国債２０年超　ＥＴＦ <2255> など63銘柄が新高値。ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけている。

　そのほか目立った値動きではＯｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア <295A> が9.10％高、ＮＥＸＴ　韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.76％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　キャセイ台湾テックリーダー指数 <413A> が4.31％高、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> が3.82％高、ｉシェアーズ　ＭＳＣＩ　ジャパン気候変動 <2250> が3.01％高と大幅な上昇。

　一方、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＦＴＳＥブルサ・マレーシア <1560> は3.57％安と大幅に下落している。

　日経平均株価が590円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金243億3200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金233億2700万円をやや上回っている。

　その他の日経平均ETFでは日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が22億9200万円、ＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が22億6800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が15億5600万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が13億5900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が10億7200万円の売買代金となっている。

