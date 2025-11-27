¡ÖÇ¯1ÀÉ¤º¤Ä¡×vs¡Ö´°À®ÉÊ¤ò¾ùÅÏ¡×¡Ä´ÚÆÈ¤¬¥«¥Ê¥À¡ÖÀø¿å´ÏÂçÀï¡×
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¼¡À¤ÂåÀø¿å´ÏÆ³Æþ»ö¶È¼ÔÁªÄê¤Ç´Ú¹ñ¤¬ºÇ½ªÃ¦Íî¤·¤¿Ãæ¡¢À¯ÉÜ¤¬60Ãû¥¦¥©¥ó¡Ê6Ãû±ßÂæ¡Ëµ¬ÌÏ¤Î¥«¥Ê¥ÀÀø¿å´Ï¤Î¼õÃíÀï¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¹ñ²ÈÁíÎÏÀï¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Î¾¹ñ¤È¤â¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î»ö¶È¤òÆ¨¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢µ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤¥«¥Ê¥ÀÀø¿å´Ï»ö¶È¤ÇÀã¿«¤¹¤ëÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦ËÉ±Ò»º¶ÈÍ¢½Ð5°Ì¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤ËU¥Ü¡¼¥È¿ôÉ´ÀÉ¤ò·úÂ¤¤·¤¿¡ÖÀø¿å´Ï¶¯¹ñ¡×¥É¥¤¥Ä¤Ï¿ôÇ¯¸å¤Ë´°À®¤¹¤ëÀø¿å´Ï¤ò¾ù¤êÅÏ¤¹¤ÈÄó°Æ¤·¡¢´Ú¹ñ¤ÏÇ¯1ÀÉ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¶¡µë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÂ®ÅÙÀï¡×¤ÇÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê£¿ô¤Î¶È³¦¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï¥«¥Ê¥À¤Ë²Ì´º¤Ê¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¥Õ¥£¥é¡¼¡ÊGap Filler¡Ë¡×Êý¼°¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£µì·¿¤È¿··¿¤Î´Ö¤ÎÀ½ºî¶õÇò¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë´°À®¤·¤¿Àø¿å´Ï¤ò°ú¤ÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥É¥¤¥ÄTKMS¡Êµì¥Æ¥£¥Ã¥»¥ó¥¯¥ë¥Ã¥×¥Þ¥ê¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ë¤Ï2028Ç¯¤Ë¼«¹ñ¤¬Æ³Æþ¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¿·Àø¿å´Ï¤ò¥«¥Ê¥À¤ËÂå¤ï¤ê¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦¡£¥É¥¤¥Ä¤Ï¸½ºß¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤È2500¥È¥óµé¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÀø¿å´Ï212CD¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2028Ç¯¤«¤é6ÀÉ¤ò½ç¼¡Æ³Æþ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¦¤Á¥É¥¤¥Ä¤¬Æ³Æþ¤¹¤ë3ÈÖÌÜ¤ÎÀø¿å´Ï¤ò¥«¥Ê¥À¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢´Ú¹ñ¤ÏÇ¼´üÃ£À®Î¨¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÇ¯¤Ë1ÀÉ¤º¤Ä·úÂ¤¤¹¤ë¡×¤È¤·¤ÆÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤ÈHD¸½Âå¤ÏÍèÇ¯¥«¥Ê¥À¤È¼õÃí·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢6Ç¯°ÊÆâ¤ËºÇ½é¤ÎÇ¼ÉÊ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2032Ç¯¤Ë1ÈÖ´Ï¤ò°ú¤ÅÏ¤·¤¿¸å¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë3000¥È¥óµéÄ¥ÊÝ»©¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ü¥´¡Ë¡ÝIII¡ÊKSS¡Ý·¡Ë4ÀÉ¤ò°ú¤ÅÏ¤¹·×²è¤À¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï2043Ç¯¤Î12ÈÖ´Ï¤Þ¤ÇÇ¯1ÀÉ¤º¤ÄÇ¼ÉÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤À¡£
¥«¥Ê¥À¤Ï²¦Î©³¤·³¤¬¸½ºßÊÝÍ¤¹¤ë2400¥È¥óµé¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µéÀø¿å´Ï4ÀÉ¤ò¡¢2030Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤ËºÇÂç3000¥È¥óµé¿·µ¬¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÀø¿å´Ï12ÀÉ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë·×²è¤À¡£Æ³Æþ¸å30Ç¯´Ö¤Î°Ý»ý¡¦Êä½¤¡¦À°È÷¡ÊMRO¡ËÈñÍÑ¤Þ¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈºÇÂç600²¯¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡ÊÌó6Ãû6700²¯±ß¡Ë¤¬É¬Í×¤À¤È¡¢¥«¥Ê¥À¹ñËÉ¾Ê¤Ï¿ä»»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤±¤ì¤ÐÍèÇ¯¾åÈ¾´ü¤ËºÇ½ª·ÀÌóÄù·ë¼Ô¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢ËÉ±Ò»º¶È¶È³¦¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¼õÃí¤¹¤ì¤Ð¡ÖËÉ±Ò»º¶È4¶¯¡×ÈôÌö¤ÎÅÚÂæ¤Ë
´ÏÄú¼õÃíÀï¤Ç¥É¥¤¥Ä¤òÍÞ¤¨¤ì¤Ð¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤Î³¤·³ÎÏÁý¶¯»ö¶È¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë´ØÌç¤ò±Û¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î¡ÖÀø¿å´ÏÂçÀï¡×¤Ç¾¡µ¡¤ò¤Ä¤«¤á¤Ð¡¢¥É¥¤¥Ä¤òÆ§¤ßÂæ¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡ÖËÉ±Ò»º¶È4¶¯¡×ÈôÌö¤Î·Àµ¡¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤ÈÀ¯ÉÜ¤¬¹½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤â¤³¤Î¤¿¤á¤À¡£¸½ºß¡¢´Ú¹ñ¤ÏÀ¤³¦ËÉ±Ò»º¶È»Ô¾ì¤Ç10°Ì·÷¤Ë¤¢¤ë¡£
´Ú¹ñ¤È¥É¥¤¥Ä¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É³¤·³¤¬´ÏÄú¸½Âå²½¤Î¤¿¤á¤ËÀø¿å´Ï3ÀÉ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¥ª¥ë¥«¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤â¶¥Áè¤·¤¿¤¬¡¢¾¡¼Ô¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï26Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤¬Æâ³Õ²ñµÄ¸å¡¢¿··¿Àø¿å´Ï»ö¶È¼Ô¤Ç¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óËÉ±Ò»º¶È´ë¶È¥µ¡¼¥Ö¤òÁªÄê¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£¥ª¥ë¥«¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Îµ¬ÌÏ¤Ïº£¸åMRO¤Þ¤Ç²Ã¤¨¤ë¤ÈÁí»ö¶ÈÈñÌó54²¯¥É¥ë¡¢30Ç¯´Ö¤Î°Ý»ý±¿ÍÑÈñ¤Þ¤Ç²Ã¤¨¤ë¤È20Ãû¥¦¥©¥ó¤È¿ä»»¤µ¤ì¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Ï¤³¤ì¤ò¼õÃí¤¹¤ë¤¿¤á¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂ¦¤Ëº£Ç¯Ëö¤ËÂàÌò¤ò¹µ¤¨¤¿Ä¥ÊÝ»©¡ÊSS¡Ýµ¡¢1200¥È¥óµé¡Ë¤òÌµ½þ¾ùÅÏ¤¹¤ë°Æ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÖÈÆÉô½è¥«¡¼¥É¡×¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£ºÇ¶á¡¢´Ú¹ñ¤È¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÅö¶É¼Ô²ñÃÌ¤Ç¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É»ºµíÆùÌäÂê¤Þ¤Ç¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¾å¤ËºÜ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÅö¶É¼Ô¤Ë¡Ö¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤¬´Ú¹ñ¤ËµíÆù¤ÎÍ¢½Ð¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò´Ú¹ñ¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤··ë¶É¡¢¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥ª¥ë¥«¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¤ÆNATO²ÃÌÁ¹ñ¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÀø¿å´Ï·úÂ¤Ç½ÎÏ¤òÃÎ¤é¤»¤¿¤Î¤ÏÀ®²Ì¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£½ªÈ×¤Þ¤Ç¶¥Áè¹ñ¤ÈÀÜÀï¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬²áµî¤Î¡ÖÀø¿å´Ï»ºÇÌ¡×¥É¥¤¥Ä¤ÈÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Îµ»½Ñ¤òÈ÷¤¨¤¿¤È¤¤¤¦Ëµ¾Ú¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
1987Ç¯¤ËÂç±§½Å¹©¶È¡Ê¸½¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¡Ë¤ÏÄ¥ÊÝ»©¤ò¼õÃí¤·¤¿ºÝ¡¢¿¦°÷100¿ÍÍ¾¤ê¤ò¥É¥¤¥Ä¤ÎHDWÂ¤Á¥½ê¤ËÇÉ¸¯¤·¡¢¿¦Ì³¶µ°é¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢1200¥È¥óµé¤Î2ÈÖ´Ï¤«¤é¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ÎÀß·×¤ò´ðÁÃ¤Ë´Ú¹ñ¤Ç8ÀÉ¤ò·úÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤¬ÆÈ¼«¤ÇÀß·×¤·¤Æ·úÂ¤¤·¤¿3000¥È¥óµéÀø¿å´Ï¡ÖÅç»³°Â¾»¹À¡Ê¥É¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥Û¡Ë¡×¤¬½¢Ìò¤·¤¿¡£Åö»þ¥É¥¤¥Ä¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤ÎÀ¸»º¿¦ºÇ¹â´ÆÆÄ¼Ô¥«¥ó¡¦¥Ï¥ó¥°»á¤Ï¡Ö¥É¥¤¥Ä¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤Û¤É´Ú¹ñ¤ÎÀø¿å´Ï·úÂ¤µ»½Ñ¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡Ö¥É¥¤¥Ä¤è¤êÃ»´ü´Ö¤ÇÀø¿å´Ï¤ò·úÂ¤¤·¤Æ°ú¤ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¼õÃíÃ±²Á¤âÎÉ¤¤Êý¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Ï¥«¥Ê¥À¤Ë¤âÂ¿ÍÍ¤ÊÄó°Æ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤È¤¤¤¦¡£´ØÏ¢»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ÃÂ©¶Ú¤Ï¡Ö´Ú¹ñÂ¦¤ÏÁá¤¤Ç¼´ü¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¼åÅÀ¤Ç¤¢¤ëÀ½Â¤¶ÈÊ¬Ìî¤Ë»º¶È¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤Ç´óÍ¿¤¹¤ë°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¢¡¥É¥¤¥ÄÍ¥°Ì¤ÎÃæ¤Ç´Ú¹ñ¤¬Éâ¾å
´ØÏ¢¶È³¦¤Ç¤Ï¼¡À¤ÂåÀø¿å´Ï»ö¶È¤Ç¤ÏºîÀïÍ×µáÀÇ½¡ÊROC¡Ë¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢³ºÅö¹ñ¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¶¨ÎÏ¥ì¥Ù¥ë¤âÈ½ÃÇ¤Î¼ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î°Õ¸«¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¡¢ËÉ±Ò»º¶È»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼«¹ñÍ¥Àè¼çµÁ´ðÄ´¤Ê¤É¾ðÀªÊÑ²½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Â¦ÌÌ¤¬Âç¤¤¤¡£³Æ¹ñ¤¬¼«¶¯¤ÎÂ¦ÌÌ¤ÇÀèÃ¼Éð´ïÂÎ·Ï¤ÎÆ³Æþ¤òµÞ¤°Ãæ¡¢Éð´ïÍ¢Æþ¤ÏÍ»ö¤ÎºÝ¡¢³ºÅö¹ñ¤È¤Î°ÂÊÝ¶¨ÎÏ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
°ÊÁ°¤«¤éNATO²ÃÌÁ¹ñ¤ËÀø¿å´Ï¤òÂ¿¿ô¶¡µë¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤¬¼õÃíÀï¤ÇÍ¥°Ì¤È¤¤¤¦³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉ¾²Á¤â¤³¤Î¤¿¤á½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥É¥¤¥ÄÀø¿å´Ï¤ÏÏ¢¹çºîÀï¤ÇÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤â¤¹¤Ç¤Ë¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È¾ÌÌ¡¢´Ú¹ñ¤ÏNATO¤Î¼åÅÀ¤òÊä´°¤¹¤ë¿·¤·¤¤°ÂÊÝ¶¡µë¹ñ¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´ÚÊÆ¼óÇ¾¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¡Ê¸¶Àø¡ËÆ³Æþ¡¢´Ú¹ñÆâ¤ÎÊÆ·³ÀïÆ®´Ï·úÂ¤¤Ê¤É¤¬¸½¼Â²½¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢´Ú¹ñ¤Î·³»öÀïÎ¬Åª²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¯¹â¤Þ¤ë¡£
´ØÏ¢»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¹ñÆâ¾ðÊó¶Ú¤Ï¡ÖÀø¿å´Ï¤Ï¥É¥¤¥Ä¤¬¹â¤¤ÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÉôÌç¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤Î¤Û¤«¤ËÀø¿å´ÏÈ¯¼ÍÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊSLBM¡Ë¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö´Ú¹ñÂ¦¤¬¼õÃíÀï¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤»¤ë¶¯¤ß¤¬¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£