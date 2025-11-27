¸Î¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤óÊì¡Ö¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤È¤ÎÌ¤À®Ç¯¸òºÝ¤Ï»ö¼Â¡×¡Ä¿·¤¿¤Ê¥á¥â¤â¸ø³«
º£Ç¯2·î¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤¬¡¢¸Î¿Í¤¬Ì¤À®Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈºÆÅÙ¼çÄ¥¤·¡¢¥á¥â¤Ê¤É¤òÄÉ²Ã¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï26Æü¡¢Ë¡Ì³Ë¡¿Í¥Ö¥æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÁÜººµ¡´Ø¤«¤éÅö»ö¼ÔÆ±»Î¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦´«¹ð¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·ºÇ¶á¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥óÂ¦¤ÎË¡Î§ÂåÍý¿Í¤¬¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç·ÑÂ³Åª¤ËÅê¹Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢µõµ¶¤Î¼çÄ¥¤ÇÀ¤ÏÀ¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥óÂ¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¾Úµò¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÙÔÂ¤¤À¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥Õ¥ì¡¼¥à¡É¤ò¤«¤Ö¤»¡¢¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤¬Ì¤À®Ç¯¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤È¸òºÝ¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¾Úµò¤ÎÙÔÂ¤¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¡¢¤É¤Á¤é¤Î¸À¤¤Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ÁÜººµ¡´Ø¤ÎÁÜºº·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÄÉ²Ã»ñÎÁ¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾Úµò¤Ë¤Ï¡¢¸Î¿Í¤ÎÃÎ¿Í¤Ë¤è¤ëÄÄ½ÒÏ¿²»2·ï¤È¥á¥â1·ï¡¢¥«¥«¥ª¥È¡¼¥¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¼Ì¿¿¡¢¸Î¿Í¤¬½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥â¤Ë¤Ï¡Ö»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤òËèÆü°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¥À¥á¡©¡×¡Ö¥ª¥Ã¥Ñ¡¢¤¿¤À·³Ââ¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÆñ¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤Þ¤ºÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï»ä¤À¤·¡×¡Ö¥ª¥Ã¥Ñ¤¬¤â¤·ËÜÅö¤Ë¤Þ¤¿»ä¤È²ñ¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤é¡¢»ä¡¢ÂÔ¤Æ¤ë¤è¡£ÂÔ¤Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Êì¿Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÎø¿ÍÆ±»Î¤À¤±¤¬»È¤¦É½¸½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥á¥â¤«¤é¡¢¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤È¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤¬2017Ç¯9·î28Æü¤Î¥á¥âºîÀ®°ÊÁ°¤Ë¤¹¤Ç¤ËÎø¿Í´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿»ö¼Â¤¬ÍÆ°×¤ËÊ¬¤«¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¸Î¿Í¤ÎÊì¿Æ¤¬Î©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3·î¤Ë¤¢¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë²»À¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¼ÌÀÊ¸¤òÂåÆÉ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½8¥«·î¤Ö¤ê¤À¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á5·î¡¢°äÂ²Â¦¤Ï¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£¤Ë¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤ò»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ê¤É¤Ç¹ðÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£