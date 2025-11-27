今秋のラグビー日本代表では、テストマッチを通じて成果と課題が鮮明に浮かび上がった。長年にわたりジャパンの歩みを追いかけ、その変遷を見続けてきたスポーツライター・永田洋光氏は、今回の戦いぶりをどう読み解くのか。今回はその【後編】。

ラグビー日本代表 27年Ｗ杯に向けて3つの大問題…屋根閉め切り“蒸し風呂”奇策も奏功せず

◇ ◇ ◇

今秋のテストマッチ5連戦を、ラグビー日本代表(ジャパン)は1勝4敗で終えた。

リポビタンDツアー最終戦でジョージアを25対23と破り、世界ランキングもツアー前の13位から12位へとアップした。前回述べたように、12月3日に控えた27年ラグビー・ワールドカップ(W杯)オーストラリア大会の組み合わせ抽選を前に、有利な「バンド2」(6位〜12位)入りを果たしたのだ。

これで27年W杯のグループリーグ突破に希望が出てきた。

だが、だからと言って、目標である「ベスト8以上」到達が可能になったわけではない。目標達成にはラウンド16を勝ち抜かなければならないからだ。

しかも、17日には、新しい国際大会「ネーションズ・チャンピオンシップ」が、来年7月から開催されることが発表された。

決定力不足、不用意な反則やミスからの失点など、今秋のツアーで課題を露呈したジャパンは来年、W杯を前に、W杯以上の厳しい「試練」に挑むことになる。

新大会のネーションズ・チャンピオンシップは、ラグビー界にとって画期的な大会だ。

これまでW杯以外で同じ大会を戦うことがなかった、南半球4カ国対抗「ザ・ラグビー・チャンピオンシップ」の南アフリカ(1位)、ニュージーランド(2位)、アルゼンチン(6位)、オーストラリア(7位)と、北半球「シックスネーションズ」のイングランド(3位)、アイルランド(4位)、フランス(5位)、スコットランド(9位)、イタリア(10位)、ウェールズ(11位)が参加。さらに、両半球のチーム数をイコールにするために、フィジー(8位)とジャパンが南半球扱いで招待され、参戦することになった。

ただし同じ半球同士の対戦はなく、7月には北半球のチームが南半球に遠征。11月は逆に南半球のチームがヨーロッパに遠征する、実質的な“南半球対北半球”の対抗戦だ。

つまり、世界のトップ12が地球を縦断しながら戦う、壮大な大会なのである。

すでにスケジュールも発表され、ジャパンは7月4日のイタリア戦を皮切りに、アイルランド、フランスの順に毎週土曜日にテストマッチを戦う。会場は未定だが、この3試合はホームゲーム扱いで、一部は国外で開催される可能性もある。

11月にはヨーロッパに遠征してウェールズ、イングランド、スコットランドの順に戦い、最終週には、北半球の同じ順位のチームと順位決定戦を行う。

南半球の強豪との対戦はないが、ウェールズを除いて北半球でジャパンにもっともランキングが近いイタリアは、今秋、9日にオーストラリアを26対19と破り、16日にも南アフリカにラスト10分まで16対20と食い下がっている(最終スコアは16対32)。勝ちを計算できる相手は皆無で、今から周到な準備を重ねても非常に厳しい戦いが予想される試練が、この大会なのである。

ちなみに、大会は来年から隔年で28年、30年と行われ、ジャパンの参戦は30年まで保証されている。しかし、30年からは、下位に落ちれば13位から24位のチームで構成される2部との入替戦が待ち受ける。しっかりと結果を残さなければ、16年にサンウルブズを編成してスーパーラグビーに参戦しながら、チーム力を問われて21年以降の参戦継続を拒まれた、日本ラグビー界の“苦い失敗”を繰り返すことになりかねないのだ。

エディー・ジョーンズHC(ヘッドコーチ)は、この大会にどう臨むのか。

24日に行われたツアーからの帰国会見では、選手個々でフィジカルを強化することがチーム力アップに必要だと話したが、12月にはNTTジャパンラグビーリーグワンがスタート。5月まで試合が続き、代表としてチームを強化する時間は限られている。

しかも、その限られた時間で解決すべき課題は、アタックにおける仕留めの精度を上げることに始まり、トライを確実に奪うフィニッシャーの発掘やモール防御のブラッシュアップ。さらには規律の徹底……と山積している。

特に、現地時間15日に行われたウェールズ戦で、ジャパンは3枚のイエローカードを受け、最後のカードが終了直前の逆転PGにつながった。カードが勝敗を大きく左右する現実も今秋に学んだ“痛い教訓”だ。こうした規律の問題を克服するには、低い姿勢でのプレーを徹底し、同時にいかに不用意なファウルプレーをなくすか、という教育も徹底する必要がある。

もっと言えば、どういう場面では「何に注意を払わなければならないのか」「チャンスを仕留めるにはどうすればいいのか」というディテールを徹底する必要がある。

今秋のジャパンを見て感じたのは、チャンスに選手たちの意図が微妙に食い違ってトライを奪えなかった場面が多かったこと。つまり、「ここはこうしてスコアする！」という「絵」を、チーム全員が共有できた場面が少なかったように感じられたのだ。

おそらく、ジョージア戦で顕著だったキックを多用した「勝つためのゲームコントロール」と、昨季ジョーンズHCが掲げた「超速」というコンセプトとの緩急の切り替えが、選手には頭ではわかっていても、まだ身体にしみついていないのだろう。

バックスで攻めるべき場面でキックを蹴って、ダイレクトタッチとなってチャンスを逸した場面がアイルランド戦やジョージア戦には見られたし、ゴール前でFWが個人でトライを奪おうとして孤立。反則を取られたり、ボールを奪われた場面も目についた。

これらに共通するのは、「超速」と「コントロール」の狭間で迷った選手たちが、拮抗した局面を強引に個人で打開しようとして、ミスや反則を起こしている、ということだ。

果たしてジョーンズHCの意図は、どこまで選手たちに深く浸透しているのか。

そして、2年かけても完成しなかった超速とコントロールの融合は、来年の短い準備期間で達成されるのか。

今、HCに求められるのは、80分間を戦って相手を1点でも上回るにはどうすればいいのかというディテールを、明確な「絵」にして選手全員に共有させることだ。

それができれば、勝利を貪欲かつ冷徹に追い求める“勝者の文化”が自然にチームに根づき、厳しい試練の場でも結果を残せるようになるだろう。

日本ラグビーにとっても、ジョーンズHCにとっても、真価が問われる2年間が、来年から始まるのだ。（おわり）

（永田洋光／スポーツライター）