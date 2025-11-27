【不動産業界 噂の現場】

クマ被害のあおりで秋田の「夜の街」からも悲鳴が…歓楽街はキャンセル相次ぎガラガラ

クマによる人身被害が深刻さを増している。

環境省が11月19日付で公表した速報値によれば、全国で177件、被害人数197人、死亡者12人と過去最悪の水準が続いている。その中でも秋田県が49件・56人の被害、死亡3人、岩手県が33件・34人の被害、死亡5人と、突出して重い数字を示している。

この2県を住宅業界から見ると、まったく別の深刻な問題が浮かび上がる。国土交通省の建築着工統計（2024年）によれば、秋田県と岩手県は住宅着工数が大きく減っており、とりわけ若い世帯の流入と密接に結びつく貸家（賃貸住宅）着工数の減少が著しい。

24年の貸家着工は、秋田で769戸（前年比▲34.4％）、岩手で2487戸（前年比▲22.2％）と、大きく落ち込んでいる。

もちろん、住宅着工の落ち込みが、直接、クマ被害の増加を招いているわけではない。野生動物の生態変化や森林環境、気候要因など複合的に影響しているのは間違いない。しかし、地域の縮退が進む場所ほど生活圏の外縁が弱まり、野生動物との境界が曖昧になりやすいという構造的な関係も否定しきれない。

大手ハウスメーカーのOBは語る。

「秋田の年間着工の規模は、大手アパートメーカーの首都圏にある支店一つでこなす件数と大差ない。住宅供給がここまで細る地域では、空き家や耕作放棄地が増え、生活圏と山林を隔てる境界の機能が弱っているのは間違いないだろう」

その意味で、住宅を建てる行為そのものが境界の更新になってきたとも言える。その更新が止まった土地では、野生動物が人間の生活圏に入り込みやすくなり、結果として、クマとの遭遇リスクが跳ね上がる可能性がある。しかし現状では、クマの出没地域の不動産会社では、柿の実をもいだり、草木を刈り込み、餌場になり得る要素を減らすなど、日常的な対策に取り組むしかないのが実情のようだ。

不動産仲介コンサルタントの南智仁さんは語る。

「不動産業界には、クマの出没リスクを適切に開示し、安全性に配慮した物件づくりが求められている。防護設備の整備に加え、自治体や住民と連携した情報共有や教育も不可欠。地方物件の価値を維持するには、自然との共生と安全性の両立が避けて通れないテーマです」

クマ問題は、もはや生態系の領域に収まる話ではない。地域の安全そのものを揺るがしかねない課題になりつつある。人口が減り続ける社会では、これまで想定してこなかった問題に向き合う必要がある。

（ニュースライター・小野悠史）