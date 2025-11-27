新世代歌謡グループ「はやぶさ」が11月26日、六本木クラップスにて新曲「ときめきはチャチャチャ〜スナックはやぶさへようこそ」の発売記念ライブを開催した。

【写真】はやぶさ新曲『夜霧のセレナーデ』に意気込み「純烈さんのように紅白出場と武道館コンサートやりたいです」

YouTubeでお馴染み、ヒカル演じる「ピカルママ」がついにライブで登場。「ときめきは――」は常連客とママのやり取りで、淡い恋の予感漂う楽曲だ。

ピカルママは子供の頃におばあちゃんに連れて行ってもらったスナックのママがお手本だそうだ。

ピカル「ポイントはメッシュのウィッグ。皆さんかぶっていらして」

モテ術を聞かれると……。

ピカル「そうね……胃袋かしら」

ヤマト「それモテじゃなくて結婚するときのヤツでしょ」

ピカル「乾きものが多いんですけどね(笑) 。あとはやっぱり、どんな時もお客さんの味方でいることかしら。そうそう、今度のYouTubeでは大先輩もいらしてくれて」

ヤマト「そうなんです。今年も紅白に出場する大先輩が来たので、ぜひ見てください」

スナックでの新曲リリース行脚も考えているという。

ピカル「お店やったら行くのに、って言われるので、期間限定とかオープンしようかな、なんてね」

ヤマト「全国のスナックにも行きたいので、皆さんのごひいきのお店をご紹介いただけたらと思います！」

ムード歌謡を大事にするはやぶさ。「ときめきは――」を聞いてからスナックに行くと味わいひとしおだ。

◇ ◇ ◇

