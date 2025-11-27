·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ï¤Ê¤¼¡Ö¥à¥À¤ÊÅØÎÏ¡×¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä½÷À¤«¤é¹¥¤«¤ì¤Ê¤¤¡ÈÃ×Ì¿Åª¤Ê¸¶°ø¡É¤ÎÀµÂÎ
¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢»³ËÜÁá¿¥¤Ç¤¹¡£
¢¡¤Ê¤¼¤«º§³è¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ä
¡Ö¤Ê¤¼¼«Ê¬¤Îº§³è¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¤è¤¯¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¯¼ý¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤ë¡£À¶·é´¶¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤ë¡£²ñÏÃ¤â¤Ç¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¡È¥á¥¿Ç§ÃÎ¡É¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¢¡ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡È¼«Ê¬¤ò³°Â¦¤«¤é¸«¤Ä¤á¤ëÎÏ¡É
¡¡Ê¹¤¤Ê¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò³°Â¦¤«¤é¸«¤Ä¤á¤ëÎÏ¡×¤Î¤³¤È¡£º§³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥á¥¿Ç§ÃÎ¤¬Äã¤¤¤È¡¢ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³°¤·¤¿¡Ö¥à¥À¤ÊÅØÎÏ¡×¤ò±ä¡¹¤È·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð½éÂÐÌÌ¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤»Å»ö¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¡£
¡¡ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö²ñÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âÁê¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ëý¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö°ìÊýÅª¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡È¼«Ê¬¤Î¤Ä¤â¤ê¡É¤È¡ÈÂ¾¿Í¤«¤é¤Î¸«¤¨Êý¡É¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¿Ç§ÃÎ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ÏÉáÄÌ¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÆ°¤Û¤É¡¢¼Â¤ÏÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö¤¤¤¤¿Í¤É¤Þ¤ê¡×¤Ð¤«¤ê¤Ç¸òºÝ¤¬Ä¹Â³¤¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¡¡¥ì¥¤¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦40ºÐ)¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¡Ö¤¤¤¤¿Í¤É¤Þ¤ê¡×¤Ð¤«¤ê¤Ç¸òºÝ¤¬Â³¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¼«Ê¬¤Î²ñÏÃ¤ÎÏ¿²»¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢»ä¤¿¤ÁÃç¿Í¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÊ¹¤Ìò¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¼ÁÌä¤¬Àõ¤¤¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¶¦´¶¤·¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢É½¾ð¤¬¹Å¤¯¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤¡È¥º¥ì¡É¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤«¤éÈà¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤â¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡¢É½¾ð¤â°Õ¼±Åª¤ËÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈ¾Ç¯¸å¤Ë¸½ºß¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È½Ð²ñ¤¤¡¢º§Ìó¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥á¥¿Ç§ÃÎ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡ÈÂ¾¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤ë¼«Ê¬¡É¤ò°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥á¥¿Ç§ÃÎÎÏ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î£³¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢¡¡¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¤òµÏ¿¤·¸«Ä¾¤¹
¡¡¥Ç¡¼¥È¸å¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤ò¥á¥â¤Ë»Ä¤¹¡£Ï¿²»¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤â¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢½Ð±é¤·¤¿»¨»ï¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÉ¬¤º¸«¤ë¤³¤È¤ä³¹¤òÊâ¤¯ºÝ¤â¥·¥ç¡¼¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ØÆ³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÒ´ÑÅª¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¼«¤é²þÁ±ÅÀ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤È²þÁ±¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Áá¤¤¤È³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¥á¥¿Ç§ÃÎ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¢¡¢Ãç¿Í¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òµá¤á¤ë
¡¡¿®Íê¤Ç¤¤ëÍ§¿Í¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤óOK¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ã¤Æ¤É¤¦¸«¤¨¤ë¡©¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£ÄË¤¤»ØÅ¦¤Û¤ÉÀ®Ä¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤³¤³¤ò¤É¤ì¤À¤±ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡£¡ÈÁê¼êÌÜÀþ¡É¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë
¡¡LINE¤ÎÊ¸ÌÌ¤äÉþÁõ¡¢¥Ç¡¼¥È¤Î¥×¥é¥ó¤Ê¤É¡¢¡ÖÁê¼ê¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¡©¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤ë¥¯¥»¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¥á¥¿Ç§ÃÎ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¡È¼«Ê¬¤òµ¶¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ç¡¢¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¡£
¢¡¡Ö¼«Ê¬¤ò³°¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤ë¡×¤³¤È¤¬Âç»ö
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦Áê¼ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤È¡¢º§³è¤Ï°ìµ¤¤Ë¡ÈÅª¤ò¼Í¤¿¤â¤Î¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º§³è¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤³¤½¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ò³°¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤ë¡×»þ´Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤Ì¤Íè¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»³ËÜÁá¿¥¡Û
1985Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÎø°¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤ÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¤ä½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡ÖºÇÃ»À®º§À®¸ù¤ÎÈë·í¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤òLINE¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È »³ËÜÁá¿¥¡×¡ÊX¥¢¥«¥¦¥ó¥È:@yamamotosaori_¡Ë
