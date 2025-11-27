「正直、こんな結果は夢にも思わなかった」リバプールを４発粉砕！PSV指揮官からしてもプレミア王者は窮地「我々の２点目を見れば分かる」【CL】
現地11月26日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第５節で、遠藤航が所属するリバプールとPSVがアンフィールドで激突。アウェーの後者が、１−１で折り返した後に３発を叩き込み、４−１で快勝した。
絶不調のリバプールにとっては非常に厳しい結果になった一方、PSVにとっては夢のような結果となった。
UEFAの公式サイトによれば、オランダリーグ２連覇中のチームを率いるペテル・ボシュ監督は、試合後のインタビューで「正直なところ、こんな結果は夢にも思わなかった」と心境を明かした。
「組み合わせが発表された時は、勝点を取るのは難しいだろう、ましてやリバプールとのアウェーゲームでそんなことが起きるはずがないと思っていた。だが、それから状況は大きく変わった」
昨季のプレミアリーグ王者リバプールは、直近のリーグ戦７試合で６敗、公式戦12試合で９敗と大苦戦を強いられている。敵将から見ても明らかに本調子ではない。
「彼らが自信を失っていることは事前に分かっていた。監督として準備期間は２、３日しかないが、その間にチームに自信を植え付けるんだ。失点１つで状況は一変する。我々の２点目を見れば、彼らの足元が揺らいでいるのが分かるだろう」
明暗くっきりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
