中山秀征、群馬No.1の称号獲得！ 「県民スター栄誉賞」受賞＆ぐんまちゃんとのツーショット公開
タレントの中山秀征さんは11月24日、自身のInstagramを更新。“地元の顔No.1”を決める特番『県民スター栄誉賞』（日本テレビ系）にて、群馬県で1位に選ばれたことを報告し、同県のマスコットキャラクター「ぐんまちゃん」とのツーショットを公開しました。
【写真】中山秀征＆ぐんまちゃんの仲良しショット
この投稿にファンからは、「40周年の活躍素晴らしいですよね」「群馬が激戦区、なんて素晴らしい それはヒデちゃんが起こしてきてくれた結果だと思います」「1位おめでとうございます」「流石 秀ちゃん」「これからも、井森ちゃんと私の故郷群馬を盛り上げて下ると嬉しいです」「ますますのご活躍を期待しています」と、称賛や祝福の声が多数上がっています。
(文:勝野 里砂)
群馬の顔に選出中山さんは「県民スター栄誉賞 ご覧いただくましたか」とつづり、1枚の写真を掲載。ぐんまちゃんと手をつないでいる中山さんの姿が写っています。「群馬NO1に選んで頂きありがとうございました 嬉しいですね」とコメントし、「これから井森ちゃんやみんなで群馬県を盛り上げていきます 引き続き宜しくお願いします」と今後の意気込みを語りました。
ぐんま大使として活躍中山さんはタレントの井森美幸さんと共に、2008年より群馬県の知名度アップのための広告塔「ぐんま大使」として、観光ポスターや県公式のYouTubeチャンネルなどで活動しています。さらに2025年11月14日には、ラジオ番組『中山秀征と井森美幸のオールナイトニッポンGOLD 〜上州鶴の会スペシャル〜』（ニッポン放送）で、同県の魅力を発信していました。
