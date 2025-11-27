「遠くから見たら完全一致」67,000人絶賛！トンカツに見えた「まさかの物体」の最高にジューシーな姿に思わず笑う【ママリ】
ジューシーすぎるトンカツ？→本当の姿に6.7万いいね
ご紹介するのは、犬と猫と下僕 @リプ遅れ🙏(@DachsMonji)さんのユニークな投稿です。飼っている動物の写真を撮った時に「あれ？何かに似てる」と思うことがありませんか？
©DachsMonji
ほとんどの人にトンカツと判定されたイヌ
これはもう、まさにトンカツそのもの！愛犬のお腹の肌色が、まるで揚げたてで程よくジューシーなお肉感を醸し出していますね。
この投稿には「しかも、ちょっとまだ火の通りがあまくてピンクなトンカツですね」「確かに遠くから見たら……見たらトンカツに……。」といったリプライがついていました。
見る人みんながトンカツを食べたくなってしまうような、面白くて愛らしい投稿でした。あなたのペットも、こんな風に何かにそっくりな寝姿を見せてくれたことはありますか？
15万いいね！猫じゃらし空振り理由は“まさかの目つぶり”
ご紹介するのはチビちゅけ🍥(＠Jzz30Shigeo)さんが愛猫のおもしろい姿を撮影した写真です。ペットと遊ぶ時間は、飼い主さんとペットの両方にとってかけがえのない楽しい時間ですよね。投稿者のチビちゅけ🍥さん（以下、飼い主さん）は、シャム猫の特徴をもつミックス猫（シャムトラ）の女の子「チビちゅけちゃん」と暮らしています。グレーっぽい色とふわふわした毛並みがとってもかわいいです。
飼い主さんはよく猫じゃらしのおもちゃを使って遊ぶそうなのですが、チビちゅけちゃんはいつも空振りをして捕まえられないそう。そこで遊んでいるところをスローモーションで撮影したところ、意外な事実が判明しました。
©Jzz30Shigeo
どんなに頑張っても猫じゃらしを空振りするので
スローで撮った結果
そもそも 目ェ開いてないことが判明
猫としてどうかしてる
なんと、チビちゅけちゃんが猫じゃらしを捕まえられないのは、遊びの最中にぎゅっと目をつぶってしまうからだったんですね！写真に映る、猫とは思えない（？）そのユニークな姿・表情に、思わず笑ってしまいます。ちなみに、飼い主さんによると、目を開けて遊んでいるときも猫じゃらしの方は見ておらず、やはりうまく捕まえられないそうです。
この投稿には15万以上のいいねが集まり、猫好きからは、「野生味ゼロかよ、最高だよ」「本能がまったく機能していないw」といったツッコミのリプライが寄せられました。チビちゅけちゃんが見せる予想外の一面に、猫の新たな（？）魅力を感じられた素敵な投稿でした。
ポーズがかわいすぎ～！大好物を発見した愛犬に1.1万いいね
大好きな食べ物やおもちゃを見つけてテンションが上がる犬の姿を見ると、こちらまでうれしくなりますよね。今回は、くーさんママ(@kukuri_shibainu)さんの、テンション爆上げしているワンコの写真をご覧ください。
©kukuri_shibainu
キャベツを見つけてテンションが上がっております。
前足を広げてお目目も大きく開けて「わーーい！」と言ってそうですね。喜びようがすごいです。前足が良い感じに広がっているのも面白いポイント。
この投稿には「お目々を見開くほど気分アゲアゲなんですね」「キャベツは腸に良いからね 良く噛んで食べてねー」といったリプライがついていました。キャベツ大好きなワンちゃんのかわいい投稿でした。
記事作成: yue12sakura
（配信元: ママリ）