がんをはじめ、病気になるとローンや教育費、維持費などが生活費を圧迫します。そのようななかでも、子ども教育費については“聖域”のように捉えているケースも少なくないようです。とはいえ、現実には収入が減っているため対策は必須でしょう。そこで、看護師FPの黒田ちはる氏の著書『【図解】医療費・仕事・公的支援の悩みが解決する がんとお金の話』（彩図社）より、給与が減っても教育費を工面するための打開策を紹介します。

「子どもには無理をさせたくありません」

このようなご意見もよく聞きます。ご家庭の考え方にもよりますが、もし自分や配偶者ががんになり、治療費がかかって家計が大変だとしても、子どもの教育費は“聖域”のように捉えているケースも見受けられます。親心として、その気持ちは痛いほど分かります。しかし教育費で無理をした結果、後々苦しくなってしまうケースも実は多いのです。

教育費の考え方のポイントは、以下の3つです。

1．子どもの意向

2．親としてどこまでかけてあげられるのか

3．奨学金返還の考え方

奨学金の利用も考えてみる

両親の収入が減っている場合には、返さなくても良い給付型の奨学金（日本学生支援機構は現在授業料免除もセット）の選択肢もありますが、収入自体は減っていないけれど、かといって教育費に充てられるお金が難しいという場合には、貸与型の奨学金を借りるという手もあります。

「奨学金は子どもに借金を負わせることになる」と抵抗を感じるかもしれません。しかし実は他で借り入れるよりは金利が低いのです。

ここで考え方の転換ですが、授業料を家計から捻出し、ほかの支出を高い金利の借金で工面するより、奨学金を借りたほうがいい場合があるということです。

［図表］高校3年生から大学入学までの奨学金に関するスケジュール 出典：『【図解】医療費・仕事・公的支援の悩みが解決する がんとお金の話』（彩図社）

大学受験から入学後までにかかる費用をまとめた［図表］を見ていただくと分かるように、奨学金が使えるのは入学後です。そのため、入学金や受験費用など、入学前に必要な支出をどのように準備するかを事前に考えておくと安心です。

低所得世帯の場合は、社会福祉協議会から入学金、制服・教材購入のための費用として教育支援資金の就学支度費の貸付が受けられる可能性もあります（受験料などの入学決定前に必要な費用は対象となりません）。

奨学金とは異なる支援

また、自治体によっては所得要件を満たしている場合、大学受験料や模擬試験の費用を支援しているところもありますので、お住まいの自治体のホームページを確認してみましょう。

奨学金自体はお子さんの名義で借りることになりますが、がん治療が落ち着いてから親子で一緒に返還しても良いのです。大事なのは、お金のことは長期的な視点で考えていくということです。高校・大学生の子どもがいる相談者は40代後半〜50代が多いので、ご自身の治療費に加え、老後のお金も視野に入れていけると良いですね。

見通しが立てづらいという方は、患者支援を行っているFPと一緒に考えていくことをおすすめします。教育費以外の費用から回してくる方法も見つかるかもしれません。ご参考までに紹介しますと、「祖父母が孫のためにと支援してくれて助かった」という相談者もいました。

なお奨学金には利子のない第一種と、利子のつく第二種があります。返還シミュレーションを行い、必要以上に借りすぎないことが大事です。私立大学の文科系学部では、学費が4年間で約400万円かかります。入学までに必要な支払いもあり、すぐには準備が難しいので、気づいた時が対策の始め時です。

自宅外通学の場合は一人暮らしの家賃、生活費も忘れてはいけません。自宅外通学で国公立大学に通うよりも、自宅通学の私立大学のほうが総額でみるとかからなかったケースもありましたので、お子さんの進学に対する意向も確認しながら一緒に考えていきましょう。

2024（令和6）年度より、修学⽀援新制度が拡充され、中間所得層への⽀援として、新たに「第4区分」の⽀援が創設されたことからも、奨学金の情報は年々変わっていることが分かります。民間団体の奨学金や大学独自の制度も増えていることからも、教育費は情報戦ですので、学校関係者やFPなどから情報収集していくことをおすすめします。

［図表4］奨学金の支援額を変化させる要因一例 出典：日本学生支援機構ホームページの情報をもとに著者作成

［図表5］給付型奨学金の詳細 出典：日本学生支援機構ホームページの情報をもとに著者作成

黒田 ちはる

看護師FP®