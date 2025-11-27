ハワイ旅行は現地費用10万円で十分楽しめる！移住した元テレ朝アナがモデルツアーを提案
新卒から18年半、テレビ朝日のアナウンサーとして、報道、スポーツ、バラエティなど多岐にわたる番組を担当してきた大木優紀さん（44歳）。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
第25回となる今回は、ハワイに移住して2か月の大木さんが初めてゲストをお迎えした3泊5日のモデルツアーを紹介します。（以下、大木さんの寄稿）
◆ハワイ生活2か月の私が考える「自然を楽しむ3泊5日」
ハワイに移住して2か月。先日、初めてのお客様として、娘の友達の小学生女子が宿泊してくれました。
ひとりで思い切ってハワイに来るということだったので、何人も泊められるような広い家ではないのですが、「ひとりなら大丈夫かな」と思い、今回初めてお泊まりのお客様としてお迎えしました。
3泊5日という定番の日程。旅行会社で働く私としても、「どうハワイを楽しんでもらうか」が腕の見せどころです。そこで今回は、ハワイ在住2か月の初心者でありながら、旅行会社勤務の私が考える“自然を楽しむ3泊5日のモデルコース”を組んでみました。
モデルコースを考えるうえで、私が一番大切にしたのは 「自然」。
「ハワイって今、すごく物価が高いんでしょ？」という声もよく聞きますが、実は自然を中心にプランを組むことで、満足度はそのままに“良いお金の使い方”ができるんです。
今回のプランですと、食費に300ドル、アクティビティに大人だと200ドル。今回移動費は我が家の車が中心でしたが、例えば2人旅で折半するなら1人200ドルくらい。
そこに、それぞれの思いに合わせたお土産代がプラスされるイメージです。ツアー料金（5日間で10万円〜）に、10万円程度の現地費用がかかる計算になります。
今日は、そんな 自然を真ん中に置いた3泊5日のハワイモデルコース をお届けします。
◆初日の過ごし方：ワイキキでの食事とビーチ体験
まずは初日。ハワイ旅行を時差ボケ少なく楽しむスタートは、とにかく行きの便で“寝ること”。多くの便が日本時間の夜9〜10時ごろ発になります。
私の場合、離陸後の機内食はパスするか。ワインを少し飲んで、そのままグッと寝ています。（寝酒は睡眠にはよくないらしいですが笑）着陸の衝撃で起きるくらいまでしっかり眠っておくと、ホノルル到着はちょうどお昼前後。早い便なら午前中に着くので、そのまま1日目を満喫できます。
ハワイに到着して、まず、「ハワイに着いたー！」と実感できる場所に行くのがおすすめです。今回、案内したのはワイキキ東端にあるビーチサイドのレストラン「ベアフットカフェ」。カジュアルなレストランなんですが、お値段もリーズナブルで、ビーチフロントの絶景ポジションでロコモコやパンケーキなどのハワイらしい食事を楽しんでいただきました。
今回はゲストが子どもだったので、食後にお手洗いで水着へ着替えて、そのままビーチへ。
たっぷり遊んだあとは少しだけ贅沢して、人気店「ボガーツカフェ」のアサイーボウル。ハワイに来たら一度は食べたい女子には人気の王道メニューです。
夕方にはお土産が必要とのことだったので、コストコへ。ホノルルクッキーやマカダミアナッツなどの定番土産が、日本のコストコ会員カードを持っていればお得に買えます。観光地のショップよりも量が多く価格も手頃なので、滞在初日にまとめて買っておくのがおすすめです。
◆2日目:トレイルハイキングと自然体験
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
◆ハワイ生活2か月の私が考える「自然を楽しむ3泊5日」
ハワイに移住して2か月。先日、初めてのお客様として、娘の友達の小学生女子が宿泊してくれました。
ひとりで思い切ってハワイに来るということだったので、何人も泊められるような広い家ではないのですが、「ひとりなら大丈夫かな」と思い、今回初めてお泊まりのお客様としてお迎えしました。
3泊5日という定番の日程。旅行会社で働く私としても、「どうハワイを楽しんでもらうか」が腕の見せどころです。そこで今回は、ハワイ在住2か月の初心者でありながら、旅行会社勤務の私が考える“自然を楽しむ3泊5日のモデルコース”を組んでみました。
モデルコースを考えるうえで、私が一番大切にしたのは 「自然」。
「ハワイって今、すごく物価が高いんでしょ？」という声もよく聞きますが、実は自然を中心にプランを組むことで、満足度はそのままに“良いお金の使い方”ができるんです。
今回のプランですと、食費に300ドル、アクティビティに大人だと200ドル。今回移動費は我が家の車が中心でしたが、例えば2人旅で折半するなら1人200ドルくらい。
そこに、それぞれの思いに合わせたお土産代がプラスされるイメージです。ツアー料金（5日間で10万円〜）に、10万円程度の現地費用がかかる計算になります。
今日は、そんな 自然を真ん中に置いた3泊5日のハワイモデルコース をお届けします。
◆初日の過ごし方：ワイキキでの食事とビーチ体験
まずは初日。ハワイ旅行を時差ボケ少なく楽しむスタートは、とにかく行きの便で“寝ること”。多くの便が日本時間の夜9〜10時ごろ発になります。
私の場合、離陸後の機内食はパスするか。ワインを少し飲んで、そのままグッと寝ています。（寝酒は睡眠にはよくないらしいですが笑）着陸の衝撃で起きるくらいまでしっかり眠っておくと、ホノルル到着はちょうどお昼前後。早い便なら午前中に着くので、そのまま1日目を満喫できます。
ハワイに到着して、まず、「ハワイに着いたー！」と実感できる場所に行くのがおすすめです。今回、案内したのはワイキキ東端にあるビーチサイドのレストラン「ベアフットカフェ」。カジュアルなレストランなんですが、お値段もリーズナブルで、ビーチフロントの絶景ポジションでロコモコやパンケーキなどのハワイらしい食事を楽しんでいただきました。
今回はゲストが子どもだったので、食後にお手洗いで水着へ着替えて、そのままビーチへ。
たっぷり遊んだあとは少しだけ贅沢して、人気店「ボガーツカフェ」のアサイーボウル。ハワイに来たら一度は食べたい女子には人気の王道メニューです。
夕方にはお土産が必要とのことだったので、コストコへ。ホノルルクッキーやマカダミアナッツなどの定番土産が、日本のコストコ会員カードを持っていればお得に買えます。観光地のショップよりも量が多く価格も手頃なので、滞在初日にまとめて買っておくのがおすすめです。
◆2日目:トレイルハイキングと自然体験