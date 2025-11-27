女子小学生の「レディファースト強要」で男子が大爆発。親同士の対立にまで発展したワケ
「レディファースト」という言葉は、もともと“女性を優先する”という考え方として知られていますが、その扱い方については現代ではさまざまな意見があります。そんな言葉が小学生同士の遊びの中で使われたとき、思わぬトラブルを生むこともあるようです。
小学3年生の息子を持つ亜紀さん（仮名・37歳）は、ある日を境に子どもの友人関係に悩むようになったんだそう。発端は、ある1人の女子が親から教わっていた「レディファースト」という言葉からだったのです。
◆いつも「女子が先」。不満が溜まる男子たち
「息子は放課後、校庭で遊ぶのが日課になっていて、普段から10人ほどの男友達と鬼ごっこやドッジボールをして遊んでいました。普段は男子だけだったのですが、人数が多い方が楽しいとのことで近くで遊んでいたクラスメイトの女の子たちとも次第に一緒に遊ぶようになったようです。
息子からは『早紀ちゃん（仮名）、ちょっと気が強いんだよね』なんて話は聞いていましたが、『いろんな子がいるよね〜』と特に気に留めていなかったんです。早紀ちゃんはクラスの女子の中心的人物で、私も何度か学校に行った際『やたら仕切ってる子いるな〜』くらいに認識はしていました。その時は、まさかトラブルに発展するなんて考えもしませんでした」
何気なくしていた息子との会話が、この先後を引くことは知る由もなかった亜紀さん。子どもたちの遊びの中で何が起こったのでしょうか。
◆女子を優先して！ お母さんが言ってたもん！
「女子たちも交えてみんなで遊ぶようになってから、自己主張の強めな早紀ちゃんが、遊びの順番決めをするときになると『女子が先なんだよ！』と毎回言っていたんだそうです。男子たちが『なんで？』と聞くと『男子は女子に優しくしなきゃいけないんだよ！ レディファーストして！ お母さんが言ってたもん』と言われたんだとか。
最初のうちは男子も笑いながら『しょうがないな〜』と譲っていたそうですが、早紀ちゃんはどんどんエスカレートしていき、ドッジボールで当たっても、鬼ごっこでタッチされても『レディファーストだから今のはなし！』と強気だったようです」
最初のうちは受け入れていた男子たちも、毎回このやり取りが続くうちに少しずつ不満が溜まっていったそう。
「息子はルールを守りながら本気で遊びたいタイプだからこそ、早紀ちゃんの度重なる“レディファースト”発言に我慢ができなくなり、『順番はじゃんけんで決めようよ。女子だからって今のはなしとかにしてたら遊べないじゃん』と言ったようです。
その瞬間、早紀ちゃんは顔をしかめてポロポロと泣き出し、『帰る！』と走って帰ってしまい、その日は気まずい空気のまま解散する流れになったようでした」
◆相手の親から「いじわるされた」と言われ……
「数日後に学校の参観日があり、突然早紀ちゃんのママに声を掛けられました。『この前は放課後みんなで校庭で遊んだみたいで、うちの子があの日泣きながら帰ってきて、亜紀さんの息子くんにいじわるされたって言うんですけど……』と言われました。
詳しいことは息子に聞いてなかったので、『何も聞いてなくて……すみません』とだけ返し、家で息子に話を聞いてみました」
亜紀さんの息子は普段あまり揉めごとを起こすことがなかったからこそ、「いじわるされた」と直接言われて驚いたという亜紀さん。家に帰って息子さんに話を聞いてみて、初めて今回の全貌を知りました。
「息子は、ずっとモヤモヤしていたこと、他の女子は早紀ちゃんには反論しないこと、彼女のわがままが必ず通る環境ではみんなが楽しく遊べないと思ってじゃんけんを提案したこと、そうしたら泣かれてしまったことを話してくれました」
小学3年生の息子を持つ亜紀さん（仮名・37歳）は、ある日を境に子どもの友人関係に悩むようになったんだそう。発端は、ある1人の女子が親から教わっていた「レディファースト」という言葉からだったのです。
「息子は放課後、校庭で遊ぶのが日課になっていて、普段から10人ほどの男友達と鬼ごっこやドッジボールをして遊んでいました。普段は男子だけだったのですが、人数が多い方が楽しいとのことで近くで遊んでいたクラスメイトの女の子たちとも次第に一緒に遊ぶようになったようです。
息子からは『早紀ちゃん（仮名）、ちょっと気が強いんだよね』なんて話は聞いていましたが、『いろんな子がいるよね〜』と特に気に留めていなかったんです。早紀ちゃんはクラスの女子の中心的人物で、私も何度か学校に行った際『やたら仕切ってる子いるな〜』くらいに認識はしていました。その時は、まさかトラブルに発展するなんて考えもしませんでした」
何気なくしていた息子との会話が、この先後を引くことは知る由もなかった亜紀さん。子どもたちの遊びの中で何が起こったのでしょうか。
◆女子を優先して！ お母さんが言ってたもん！
「女子たちも交えてみんなで遊ぶようになってから、自己主張の強めな早紀ちゃんが、遊びの順番決めをするときになると『女子が先なんだよ！』と毎回言っていたんだそうです。男子たちが『なんで？』と聞くと『男子は女子に優しくしなきゃいけないんだよ！ レディファーストして！ お母さんが言ってたもん』と言われたんだとか。
最初のうちは男子も笑いながら『しょうがないな〜』と譲っていたそうですが、早紀ちゃんはどんどんエスカレートしていき、ドッジボールで当たっても、鬼ごっこでタッチされても『レディファーストだから今のはなし！』と強気だったようです」
最初のうちは受け入れていた男子たちも、毎回このやり取りが続くうちに少しずつ不満が溜まっていったそう。
「息子はルールを守りながら本気で遊びたいタイプだからこそ、早紀ちゃんの度重なる“レディファースト”発言に我慢ができなくなり、『順番はじゃんけんで決めようよ。女子だからって今のはなしとかにしてたら遊べないじゃん』と言ったようです。
その瞬間、早紀ちゃんは顔をしかめてポロポロと泣き出し、『帰る！』と走って帰ってしまい、その日は気まずい空気のまま解散する流れになったようでした」
◆相手の親から「いじわるされた」と言われ……
「数日後に学校の参観日があり、突然早紀ちゃんのママに声を掛けられました。『この前は放課後みんなで校庭で遊んだみたいで、うちの子があの日泣きながら帰ってきて、亜紀さんの息子くんにいじわるされたって言うんですけど……』と言われました。
詳しいことは息子に聞いてなかったので、『何も聞いてなくて……すみません』とだけ返し、家で息子に話を聞いてみました」
亜紀さんの息子は普段あまり揉めごとを起こすことがなかったからこそ、「いじわるされた」と直接言われて驚いたという亜紀さん。家に帰って息子さんに話を聞いてみて、初めて今回の全貌を知りました。
「息子は、ずっとモヤモヤしていたこと、他の女子は早紀ちゃんには反論しないこと、彼女のわがままが必ず通る環境ではみんなが楽しく遊べないと思ってじゃんけんを提案したこと、そうしたら泣かれてしまったことを話してくれました」