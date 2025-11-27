Koki,美曲線ドレスで存在感放つ “新時代ドレスコード”まとう圧巻ビジュアル
モデルのKoki,が、28日発売の『ELLE Japan』1月号の表紙と特集に登場する。新時代のドレスコードをテーマにした特集で、多彩な表情とスタイルを披露し、ホリデーシーズンを鮮やかに彩るビジュアルとなった。
【写真】美脚スラリ！斬新なドレスを着こなすKoki,
Koki,は、表紙では軽やかなプリンセスのように、特集では、前後を反転させた革新的なテーラリングのジャケットを纏って、内に秘めた強さを感じさせるヒロインに。さらに彫刻のように美しいカーブが印象的なドレスで、モダンな女神のような存在感を放つ。大胆なアティチュードと自由な精神を重ねたスタイルが、ホリデーシーズンを華やかに彩る。
なお、Snow Manの渡辺翔太が、特別版カバーと「ELLE MEN」特集にソロで初登場する。
