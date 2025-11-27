Snow Man渡辺翔太、初の『ELLE MEN』ソロ特集 特別版カバーでクールな輝きを放つ
Snow Manの渡辺翔太が、28日発売の『ELLE Japan』1月号の特別版に登場する。渡辺の特別版カバーと「ELLE MEN」特集は初となる。
【写真】ジュエリーの輝きをまとい…クールな表情を見せる渡辺翔太
渡辺は「スワロフスキー」のシックでアバンギャルドな輝きをまとって『エル』に登場。モードな冬の装いに、「気恥ずかしいというフェーズを抜け出して、好きになってきた」と語る自身のメンバーカラーのブルーのジュエリーを合わせて、クールな表情から天真爛漫な笑顔まで 、多彩なドレスアップスタイルを披露する。
通常版は5ページ、特別版では通常版に増ページを加えた全9ページにわたって、その魅力を届ける。数量限定で発売される特別版だけに、デビュー5周年のアニバーサーリーイヤーを振り返るインタビューと、メンバーの普段の姿が垣間見えるQ＆Aを収録している。
渡辺は「どの現場に行ってもブレない感覚を持っていることがSnow Manの強みだし、すてきなところだと思っています」（インタビュー抜粋）と伝えている。
なお、通常版の表紙はモデルのKoki,が飾る。
