「【推しの子】Puzzle Star」 2026年 配信予定 価格：未定

KADOKAWAは11月27日、Android/iOS用パズルゲーム「【推しの子】Puzzle Star」の公式サイトをオープンした。

本作は2026年に配信開始を予定しているスマートフォン向けのアプリで、TVアニメ「【推しの子】」初の公式パズルゲームとされている。スクリーンショットも公開され、パズルゲーム中の画面やアイのカットイン。さらに、スタイリングルームやスタイルアルバムといったコンテンツも存在し、衣装やヘアスタイルなどのカスタマイズ要素が見受けられる。

NHNが開発する作品となっており、ゲーム内のカードイラストはアニメ「【推しの子】」のキャラクターデザイン・総作画監督の平山寛菜氏が監修。登場キャラクターのイラストもあわせて公開されている。

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

(C)KADOKAWA／NHN Corp.

※画面は開発中のものです

