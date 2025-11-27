「彼タングル」がオトメイトとコラボ！第一弾は大人気ゲーム「薄桜鬼 真改」のキャラをプリントした12デザインが登場
魔法のようにスッと髪を解きほぐすイギリス生まれのヘアケアブラシ「TANGLE TEEZER(以下、タングルティーザー)」を販売する株式会社プリアップは、持ち歩きに便利なコンパクトサイズのヘアケアブラシ「コンパクトスタイラー」より、女性向け恋愛ゲームブランド「オトメイト」とのコラボレーショングッズ「彼タングル」を2025年11月27日(木)11時に発売。
【写真】「薄桜鬼 真改」とコラボした「彼タングル」
第一弾は、シリーズ累計100万本を超える大人気ゲーム「薄桜鬼(はくおうき) 真改」のキャラクターをプリントした、全12デザイン。
■オトメの願いを叶える「彼タングル」
「彼タングル」は、オトメイトとタングルティーザーがタッグを組んだコラボレーショングッズ。タングルティーザーの大人気アイテム「コンパクトスタイラー」に、彼タングルオリジナルのデザインをプリントした、タングルティーザー公式本店限定の商品だ。
■コンセプト
ブラシを手に取ったその瞬間から、あなたは物語のヒロイン。
髪をとかすたび、彼はどんな言葉をかけてくれるだろう？どんな表情を見せてくれるだろう？そんな幸せな想像が、あなたの心をときめかせるはず。
彼が「きれいだね」と褒めてくれる、そんな特別な一日を想像しながら、彼に会う準備を始めませんか？
さぁ、彼タングルで、あなただけのロマンスを紡ぎましょう。
■コラボレーション第一弾「薄桜鬼 真改」
彼タングル第一弾は、オトメイト往年の人気作である「薄桜鬼 真改」とのコラボレーション。全12キャラクターのイメージカラーに、華やかな桜模様と和柄を組み合わせ、薄桜鬼の世界観を表現した、彼タングルオリジナルの特別なデザイン。
■発売情報
2025年11月27日(木)11時より、タングルティーザー公式オンラインショップ本店にて販売開始。
商品名：彼タングル 薄桜鬼 真改(全12種)
価格：4980円
■彼タングル限定のオリジナルデザインパッケージ
薄桜鬼の世界観を表現した、本コラボレーション限定のパッケージでお届け。
■持ち歩きに便利なコンパクトサイズ
持ち歩きに便利なコンパクトサイズで、外出先でもサッと髪を整えることができる。また、ブラシの保護カバー付きで、バッグに入れてもブラシが折れ曲がることなく、安心して持ち運べる。
■彼との距離がもっと近づく印字サービス
タングルティーザー公式オンラインショップでは、好きな文字を印字できる「印字サービス」も展開中。記念日や名前・名セリフなどをいれて、彼とあなただけの特別な1点を。
※別途385円が必要
■「薄桜鬼」とは
2008年に第1作が発売された、「オトメイト」を代表する女性向け恋愛アドベンチャーゲーム。“新選組”をモチーフとしながらも鬼や吸血鬼などのファンタジー要素を巧みに組み込み、多くの女性ファンに支持され、1作目の発売から17年を迎えた現在でもなお、シリーズを重ねている。ゲームのみならず、TVアニメや劇場版アニメ、舞台、ミュージカル、イベント、コミック、さらにはバラエティ豊かなグッズ展開など多彩な展開でも注目を集めており、2015年にはシリーズの集大成とも言える「薄桜鬼 真改」の展開を開始。新たなる登場キャラクターも加わり、話題を創出。激動の幕末を舞台に、志を胸に戦う新鮮組の隊士たちと少女の儚くも美しい恋を描いた、シリーズ累計100万本を超える人気作品。
■「オトメイト」とは
アイディアファクトリー株式会社が手掛ける女性向けの恋愛ゲームブランド。シリーズ累計出荷本数100万本を突破した「薄桜鬼」やアニメ化企画が進行している「Collar×Malice」などの人気シリーズをはじめとして数多くのタイトルを展開。イベント、グッズ、企業とのコラボ展開、東京・池袋にオトメイトビルをオープンするなど、多岐にわたるメディアミックスを行っている。
■「タングルティーザー」とは
髪に無理な負荷をかけることなく、まるで魔法のようにスッと髪を解きほぐすイギリス生まれのヘアケアブラシ。特許取得(日本・UK)の長短2段構造と米国デュポン社が開発した特殊素材のブラシが、ブラッシングによる髪の摩擦とダメージを最小限に抑え、サラサラつややかな美しい髪へ導く。絡まりやすい細い髪や傷んだ髪、濡れた髪でも引っ張ることなくやさしくブラッシングができるため、子どもから高齢者まで幅広く効果を実感できる。2012年に日本へ上陸し、2024年に国内累計販売数1000万個を突破した。
今回の企画について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の企画の狙いは？
毎日の習慣に溶け込み、ファンとキャラクターとの時間を豊かにする、それが「彼タングル」です。単なるキャラクターグッズではなく、髪をとかすという行為の先に、“彼”の存在、“彼”との時間を感じさせる体験を提供したいという想いがあります。「彼のために、もっときれいになりたい」と願うすべてのオトメたちに手に取っていただきたいです。
ーー今回の企画のイチオシは？
彼との距離がもっと近づく印字サービスです。キャラクターの名台詞や記念日、ご自身の名前などを印字し、世界にひとつだけのパーソナルなアイテムへと昇華させ、彼とあなただけの特別な1点をお作りできます。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「薄桜鬼 真改」とコラボした「彼タングル」
第一弾は、シリーズ累計100万本を超える大人気ゲーム「薄桜鬼(はくおうき) 真改」のキャラクターをプリントした、全12デザイン。
■オトメの願いを叶える「彼タングル」
「彼タングル」は、オトメイトとタングルティーザーがタッグを組んだコラボレーショングッズ。タングルティーザーの大人気アイテム「コンパクトスタイラー」に、彼タングルオリジナルのデザインをプリントした、タングルティーザー公式本店限定の商品だ。
■コンセプト
ブラシを手に取ったその瞬間から、あなたは物語のヒロイン。
髪をとかすたび、彼はどんな言葉をかけてくれるだろう？どんな表情を見せてくれるだろう？そんな幸せな想像が、あなたの心をときめかせるはず。
彼が「きれいだね」と褒めてくれる、そんな特別な一日を想像しながら、彼に会う準備を始めませんか？
さぁ、彼タングルで、あなただけのロマンスを紡ぎましょう。
■コラボレーション第一弾「薄桜鬼 真改」
彼タングル第一弾は、オトメイト往年の人気作である「薄桜鬼 真改」とのコラボレーション。全12キャラクターのイメージカラーに、華やかな桜模様と和柄を組み合わせ、薄桜鬼の世界観を表現した、彼タングルオリジナルの特別なデザイン。
■発売情報
2025年11月27日(木)11時より、タングルティーザー公式オンラインショップ本店にて販売開始。
商品名：彼タングル 薄桜鬼 真改(全12種)
価格：4980円
■彼タングル限定のオリジナルデザインパッケージ
薄桜鬼の世界観を表現した、本コラボレーション限定のパッケージでお届け。
■持ち歩きに便利なコンパクトサイズ
持ち歩きに便利なコンパクトサイズで、外出先でもサッと髪を整えることができる。また、ブラシの保護カバー付きで、バッグに入れてもブラシが折れ曲がることなく、安心して持ち運べる。
■彼との距離がもっと近づく印字サービス
タングルティーザー公式オンラインショップでは、好きな文字を印字できる「印字サービス」も展開中。記念日や名前・名セリフなどをいれて、彼とあなただけの特別な1点を。
※別途385円が必要
■「薄桜鬼」とは
2008年に第1作が発売された、「オトメイト」を代表する女性向け恋愛アドベンチャーゲーム。“新選組”をモチーフとしながらも鬼や吸血鬼などのファンタジー要素を巧みに組み込み、多くの女性ファンに支持され、1作目の発売から17年を迎えた現在でもなお、シリーズを重ねている。ゲームのみならず、TVアニメや劇場版アニメ、舞台、ミュージカル、イベント、コミック、さらにはバラエティ豊かなグッズ展開など多彩な展開でも注目を集めており、2015年にはシリーズの集大成とも言える「薄桜鬼 真改」の展開を開始。新たなる登場キャラクターも加わり、話題を創出。激動の幕末を舞台に、志を胸に戦う新鮮組の隊士たちと少女の儚くも美しい恋を描いた、シリーズ累計100万本を超える人気作品。
■「オトメイト」とは
アイディアファクトリー株式会社が手掛ける女性向けの恋愛ゲームブランド。シリーズ累計出荷本数100万本を突破した「薄桜鬼」やアニメ化企画が進行している「Collar×Malice」などの人気シリーズをはじめとして数多くのタイトルを展開。イベント、グッズ、企業とのコラボ展開、東京・池袋にオトメイトビルをオープンするなど、多岐にわたるメディアミックスを行っている。
■「タングルティーザー」とは
髪に無理な負荷をかけることなく、まるで魔法のようにスッと髪を解きほぐすイギリス生まれのヘアケアブラシ。特許取得(日本・UK)の長短2段構造と米国デュポン社が開発した特殊素材のブラシが、ブラッシングによる髪の摩擦とダメージを最小限に抑え、サラサラつややかな美しい髪へ導く。絡まりやすい細い髪や傷んだ髪、濡れた髪でも引っ張ることなくやさしくブラッシングができるため、子どもから高齢者まで幅広く効果を実感できる。2012年に日本へ上陸し、2024年に国内累計販売数1000万個を突破した。
今回の企画について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の企画の狙いは？
毎日の習慣に溶け込み、ファンとキャラクターとの時間を豊かにする、それが「彼タングル」です。単なるキャラクターグッズではなく、髪をとかすという行為の先に、“彼”の存在、“彼”との時間を感じさせる体験を提供したいという想いがあります。「彼のために、もっときれいになりたい」と願うすべてのオトメたちに手に取っていただきたいです。
ーー今回の企画のイチオシは？
彼との距離がもっと近づく印字サービスです。キャラクターの名台詞や記念日、ご自身の名前などを印字し、世界にひとつだけのパーソナルなアイテムへと昇華させ、彼とあなただけの特別な1点をお作りできます。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。