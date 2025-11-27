【かっぱ寿司】超お得な90円メニューに「ちょこっとフライドポテト」が仲間入り！12月3日までの平日限定価格は見逃せない。
かっぱ寿司では、2025年11月27日から12月3日までの期間中、平日限定で「かっぱの挑戦 感謝祭第2弾"衝撃価格のブラックフライデー！"」を開催します（一部改装中の店舗を除く）。
何回頼んでも一皿90円
11月27日から12月3日までの平日、店内飲食限定の特別企画第2弾が実施されます。
今回は、ブラック"フライ"デーにちなんで、世代問わず人気のサイドメニューが大特価で登場。注文ごとに店内で揚げて提供される『ちょこっとフライドポテト』が90円で注文できます。
さらに、第1弾で登場した『かけうどん』と『香ばし炙りおにぎり』も引き続き90円で食べられます。
定番の『かけうどん』は、"ブラック"の器で提供されます。
刻みたくあんの食感が楽しい『香ばし炙りおにぎり』は"ブラック"の海苔に包まれています。
天候や入荷状況、売れ行きなどにより、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合があります。また、一部店舗は価格が異なります。
詳細は公式サイト特設ページから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部