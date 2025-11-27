思い立ったらすぐ完成！「水菜」の5分おかずを集めました

「水菜」で作るパパッと副菜

クセのない水菜は生でも加熱してもおいしい食材。和えるだけ、電子レンジ活用などパパッと作れるアイデアレシピをご紹介。

塩昆布とツナの旨味で作る水菜の和え物

シャキシャキ水菜とカリカリベーコンが絶妙

油揚げをサクサクに焼くのがポイント

味付けはポン酢だけでOK！

1袋買ってもすぐに消費できます

クックパッドの検索数を見てみると、水菜を使ったメニューで最も人気を集めているのが「サラダ」です。でも、サラダばかりでは飽きてしまいますよね？そんなときは今回ご紹介したレシピをお試しください。

サラダ以外の楽しみ方を知っておけば、飽きることなく楽しめますし、たくさん買ってもすぐに消費できますよ。水菜は価格もリーズナブルで手に入れやすい食材なので使わない手はありません。サラダばかりでは使い切れず困ってしまうこともあるかもしれませんが、炒めたり、和えたりすれば、あっという間にペロリと食べきれるはず。余らせる心配もなくなります。

しかもパパっと作れるので、あと一品足りない時や副菜をちょい足ししたいときにも便利。献立に困った時は「水菜」が今後の合言葉になりそうですね。