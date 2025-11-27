俳優の谷原章介（53）が27日、MCを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。番組内での発言を訂正し、斎藤元彦兵庫県知事らに謝罪した。

番組冒頭、佐々木恭子アナウンサー（52）が「まずは訂正です」と切り出し、「今月10日の放送で立花孝志容疑者の逮捕を扱った際、谷原キャスターが、竹内さんが立花さんが言うように黒幕だったのか警察が判断することだと思うと言おうとした際に、誤って斎藤さんが立花さんが言うように黒幕だったのか警察が判断することだと思うと発言をしてしまいました」と説明。

佐々木アナは「斎藤知事や関係者の方、そして番組をご覧の皆さまにお詫びして訂正をいたします」と謝罪し、谷原は「申し訳ありませんでした」と頭を下げた。

斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題を追及し、1月に死亡した元県議の竹内英明氏＝当時（50）＝の名誉を傷つけたとして、兵庫県警は今月9日、名誉毀損の疑いで政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（58）を逮捕した。立花容疑者は竹内氏に犯罪の嫌疑がかけられていると繰り返し発信し、竹内氏の妻が虚偽だと告訴していた。