

TOMORROW X TOGETHER

グローバルボーイグループのTOMORROW X TOGETHERがこのほど、都内で行われた、東京ドームシティ ウィンターイルミネーション『TOKYO SNOW DOME CITY』点灯式 に出席した。

21回目の開催となる今冬は、昨年の約65万球から大幅にスケールアップし、合計約100万球のLEDライトで装飾を施した。「スノードーム」や「雪」をテーマに、東京ドームシティ全体が華やかな白い光に包まれる。

TOMORROW X TOGETHERは、高さ約15ｍの輝くツリー「WONDER SNOW TREE」前で、イルミネーションを点灯させた。ボムギュは「雪みたいでとてもキレイです」と目を輝かせた。

2026年１月に２度目の東京ドーム公演が決定している。ボムギュは「去年に続き２回目の東京ドーム公演ができるのは嬉しい。特別な場所ですので楽しみにしています」と期待感を膨らませた。

イルミネーション『TOKYO SNOW DOME CITY』は2026年３月１日まで開催される。