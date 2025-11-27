明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、“ヘブン”トミー・バストウと“リヨ”北香那のランデブーに不安
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「スキップ、ト、ウグイス。」（第45回）が11月28日に放送される。
【写真】ランデブーを監視する錦織（吉沢亮）と江藤（佐野史郎）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第45回あらすじ
トキの願いもむなしくリヨ（北香那）は占いの結果に満足し、ヘブンとランデブーの約束をとりつける。もはや止められるのは錦織（吉沢亮）ただ一人。ヘブンとリヨのランデブーを錦織は陰から見張るのだった。
一方、トキは花田旅館でツル（池谷のぶえ）や梶谷（岩崎う大）とランデブーの行く末を話し合う。梶谷の持つ情報を聞いたトキは、リヨのランデブーが成功するのではと次第に不安になる。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
