ファーストサマーウイカ、夫の整形願望に悩む女性にアドバイス「寄り添いはあってもいい」

11月25日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』に出演したファーストサマーウイカが、近しい人が整形を希望した際の対応について語った。

今回番組では、“夫が美容に目覚め、整形までしようとしている”といった視聴者からのお悩みを紹介。これを受け、ウイカは、「綺麗になりたいとかっていう欲求はすごく理解できるから、まぁ許容してあげたいけれども」と一定の理解を示した。

一方で、「お腹ペコペコの時にスーパー行くとしこたま買い込んじゃうじゃないですか？だからすごい理想が高かったりとかすると、全部一気に（整形を）ぶわーってやっちゃって、あらぬ方向に行ったりするから」と懸念にも触れ、「『いや！もう無理！できません！』って突き放すんじゃなくて、一緒に一歩行ってみようぜっていう、寄り添いはあってもいいかなって」と発言。

さらに、「間違った時に引き止めてあげるっていうスタンスが、間違わないというか」「嫌いになる前に止められるんじゃないかなと思いました」と意見を述べていた。