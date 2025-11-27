UEFAチャンピオンズリーグ第5節で、モナコに所属する南野拓実が、キプロス王者のパフォス戦で今大会初ゴールとなる先制点を記録した。南野は自身の持つCL日本人最多得点記録を「6」に更新したが、チームは終盤に追いつかれ2-2の引き分けに終わっている。



試合開始わずか5分、右サイドから届いたパスに南野が素早く反応し、そのままダイレクトで合わせて左サイドネットへと流し込んだ。GKの意表を突くこのシュートは、彼の高い技術と冷静さを証明するものであり、立ち上がりから抜群の存在感を示した。



南野は77分までプレイしピッチを去ったが、チームは終盤にオウンゴールを献上してしまい、CL連勝を逃す痛恨の結果となった。



今後の決勝トーナメント進出に向けて、彼の決定力がさらに重要になってくるはずだ。さらなる記録の更新にも期待したい。





[速報]南野拓実 鮮烈な先制弾！



UEFAチャンピオンズリーグ Matchday 5

パフォス vs モナコ



／

立ち上がりから存在感抜群！

前半5分 南野が今大会初ゴールで先制！

日本人最多の通算6ゴール目に到達

＼



ABEMAでWOWSPOに登録して

世界最高峰のスポーツを楽しもう

ABEMAdeWOWSPO WOWSPO — アベマサッカー (@ABEMA_soccer) November 26, 2025