ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¶á¤¯¤Ç½Æ·â¡¢½£Ê¼2¿Í½Å½ý
¡ÊCNN¡ËÊÆ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¶á¤¯¤Ç26Æü¡¢¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÃæ¤Î½£Ê¼2¿Í¤¬·â¤¿¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö¶É¤ÏÍÆµ¿¼Ô1¿Í¤Î¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½£Ê¼¤ò·â¤Ã¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤â½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö½Å¤¤Âå½þ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
Ê£¿ô¤Î¼£°ÂÅö¶É¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï½£Ê¼¤é¤òÁÀ¤Ã¤ÆÈ¯Ë¤¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£Åö¶É¼Ô¤Î1¿Í¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤¬¹´Â«»þ¤Ë¿ÈÊ¬¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ÆîÉô¥¦¥§¥¹¥È¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤Î¥â¥ê¥·¡¼ÃÎ»ö¤Ï¡¢·â¤¿¤ì¤¿½£Ê¼2¿Í¤¬Æ±½£¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¥â¥ê¥·¡¼»á¤ÏÅö½é¡¢½£Ê¼2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤ÎÍÆÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌ·½â¤·¤¿¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÄûÀµ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Î¤ß¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½£Ê¼500¿Í¤òÄÉ²Ã¤Ç¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¤è¤¦Î¦·³Ä¹´±¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Ï¢Ë®ºÛ¤ÏÀè½µ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ø¤Î½£Ê¼ÇÉ¸¯¤Ï°ãË¡¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¡£À¯¸¢Â¦¤¬¹µÁÊ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡¢½£Ê¼ÇÉ¸¯¤Îº¹¤·»ß¤áÌ¿Îá¤Ï°ì»þÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬º£²óµá¤á¤¿ÄÉ²Ã¤Î½£Ê¼ÇÉ¸¯¤ÏÏ¢Ë®ºÛ¤ÎÌ¿Îá¤ËÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
È½»ö¤ÏÈ½·è¤Ç¡¢½£Ê¼¤ÎÇÉ¸¯¤¬¡Ö¸ø¶¦¤Î°ÂÁ´¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇËÌÇÅª¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë´í¸±¤¢¤ë¤¤¤ÏÃ×Ì¿Åª¤Ê¶öÈ¯Åª»ö°Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¡×¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£