医療崩壊を防ぐ…“遠隔ICU”システムで逼迫する集中治療室を支援
11月22日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で無料配信中！
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】医療崩壊を防ぐ…“遠隔ICU”システムで逼迫する集中治療室を支援
生命の危機に瀕する重症患者を治療するICU（集中治療室）が今、深刻な医師不足により危機に陥っている。
その危機を乗り越えようと立ち上がったのが、現役の集中治療専門医で、ベンチャー企業「クロスシンク」代表の郄木俊介だ。
開発したのは、専門医が医師不足の病院にいる重症患者の状態を看視し、現場の看護師などに的確な指示を出すことができる「遠隔ICU」システム。患者の死亡率や看護師の離職率の低下に繋がっているという。
さらにAIを駆使することで、患者の危険行動なども予測し、1人の医師で遠隔地にいる100人の重症患者を管理することを目指している。
医療が危機に瀕する不測の時代に、医療現場と患者の命の“道しるべ”となる開拓者に、作家・相場英雄が迫る！
出演：相場英雄（作家）、大浜平太郎（テレビ東京報道局解説委員）
開拓者：クロスシンク 郄木俊介 代表（医師）
ナレーター：谷田歩（俳優）
11月29日（土）は、「“リアル宇宙兄弟”の土壌改良」を放送。
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】医療崩壊を防ぐ…“遠隔ICU”システムで逼迫する集中治療室を支援
生命の危機に瀕する重症患者を治療するICU（集中治療室）が今、深刻な医師不足により危機に陥っている。
その危機を乗り越えようと立ち上がったのが、現役の集中治療専門医で、ベンチャー企業「クロスシンク」代表の郄木俊介だ。
開発したのは、専門医が医師不足の病院にいる重症患者の状態を看視し、現場の看護師などに的確な指示を出すことができる「遠隔ICU」システム。患者の死亡率や看護師の離職率の低下に繋がっているという。
さらにAIを駆使することで、患者の危険行動なども予測し、1人の医師で遠隔地にいる100人の重症患者を管理することを目指している。
医療が危機に瀕する不測の時代に、医療現場と患者の命の“道しるべ”となる開拓者に、作家・相場英雄が迫る！
出演：相場英雄（作家）、大浜平太郎（テレビ東京報道局解説委員）
開拓者：クロスシンク 郄木俊介 代表（医師）
ナレーター：谷田歩（俳優）
11月29日（土）は、「“リアル宇宙兄弟”の土壌改良」を放送。