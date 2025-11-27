「歩きタバコ」

タバコを吸いながら道を歩くことで、800度にもなる火をくわえて歩く行為。

後ろを歩く人にタバコの煙がかかったり、子どもや猫の顔付近に火が近づいたりすることもある。

くわえ歩きが許されるのはどら猫だけ。

「右側通行」

歩道や路側帯がない道路では、歩行者は右側を通行しなくてはならない。

ただし、右側に危険があったり、猫が道をふさいでいたりする場合は左側の通行も可能。



「二人乗り」

自転車は、運転手が16歳以上で同乗者が6歳未満の場合のみ、チャイルドシートを取りつけることで二人乗りが可能になる。

青春を感じたくても、学生など大人同士の二人乗りは残念ながらできない。

「並走の禁止」

車両が「並進可」の標識がないところで、2台以上並んで走行することで、特に自転車や電動キックボードが違反していることが多い。

標識があっても並走できるのは2台まで。

競争に夢中になった猫に、人間がひかれる事故がよく見られるため禁止されているが、決まりを守る猫は少ない。

「交通まにゃ～」がフォトブックになって登場！

INFORMATION

「猫好きにおくる 交通まにゃ～ぶっく」

かわいくてちょっと笑える、たくさんの猫の写真を収めたフォトブック。猫に癒されながら、いつの間にか「交通まにゃ～」に少しだけ詳しくなれる、日々の交通が楽しくなる一冊です！

定価：\1,650（ 税込）

判型：B5変形

頁数：112頁

寸法：18.2×18.2×1.2cm

発行元：JAFメディアワークス

▼▼▼購入はこちら▼▼▼

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4788623986