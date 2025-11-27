THE ALLEYのクリスマス限定ドリンク！冬を温めるホリデーコレクション

THE ALLEY（ジ アレイ）から、心温まるクリスマス限定ドリンク「Warm Glow Christmas」が登場。まるで粉雪が舞い降りたような美しいスムージーや、スパイスとフルーツが香るホットティーが揃い、ホリデームードを盛り上げてくれます。特に注目は、濃厚ないちごとホワイトチョコを使った「スイートベリースノークリスマススムージー」や、クリスマスの定番「ジンジャーブレッドミルクティー」。

クリスマス気分満載！スイートベリースノークリスマススムージー

スイートベリースノークリスマススムージー

THE ALLEYの「スイートベリースノークリスマススムージー」は、濃厚ないちごとホワイトチョコを贅沢に使った一杯。

クリスマスにぴったりの見た目で、まるで粉雪が舞い降りたような白さが特徴です。

冷たいスムージーでありながら、冬の暖かな気分を感じさせるこのドリンクは、クリスマスの特別な瞬間を盛り上げてくれます。価格はMサイズで800円（税込）。

見た目も味も楽しめるこのスムージーで、ホリデーシーズンを存分に楽しんで♪

スパイシーで甘い！ジンジャーブレッドミルクティー

ジンジャーブレッドミルクティー

「ジンジャーブレッドミルクティー」は、クリスマスの伝統的なスイーツ「ジンジャーブレッド」をイメージしたホリデー限定のミルクティーです。

ほんのり甘く、スパイシーなジンジャーの香りが広がり、心も身体も温まります。ホットでもアイスでも楽しめ、寒い季節にぴったりの一杯。

価格はMサイズで700円（税込）。ジンジャーの風味がきいたこのミルクティーで、クリスマスのひとときを贅沢に味わって♪

心も温まる！ホリデーフルーツティーで優しいひととき

ホリデーフルーツティー

ホリデーシーズンにぴったりの「ホリデーフルーツティー」は、ベリーとカシスが甘く香るホットフルーツティー。まるでホットサングリアを思わせる味わいで、寒い冬の身体を優しく温めてくれます。

ホットで楽しめるこのフルーツティーは、700円（税込）で提供。美味しさだけでなく、冬の温かさを感じるこのドリンクは、心も体もほっこりと包み込んでくれます。

リラックスしたいときにぴったりの一杯です♪

THE ALLEYのクリスマスドリンクで心温まるひとときを



THE ALLEYが贈る「Warm Glow Christmas」コレクションは、冬の寒さを忘れさせる温かみのあるドリンクばかり。

スイートベリースノークリスマススムージーやジンジャーブレッドミルクティー、ホリデーフルーツティーといった、特別なクリスマス限定ドリンクが登場。

さらに、クリスマス限定メッセージチャーム付きで、大切な人へのギフトとしても最適です。