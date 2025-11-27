【算数クイズ】100、70、40の間に入る数字は？ 規則性に気付くとすっきり
数字の配列に隠されたルールを見抜く「規則性クイズ・初級編」。一見単純そうに見えますが、じっくり考えると意外な発見がある奥深い問題です。
直感で正解できた人は、論理的思考に優れた“パズル脳”かもしれません。
ヒント：数字同士の差に注目してみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
100 → 70 → 40……これだけ見ると、30ずつ減っていますが、□が挟まっているので、減り方を2段階に分割すると「差は15ずつ」ということが分かります。
100 − 15 ＝ 85
85 − 15 ＝ 70
70 − 15 ＝ 55
55 − 15 ＝ 40
全て「15ずつ減っている」規則ですね。シンプルながら気付くと気持ち良い問題です。
毎日のちょっとした脳トレにどうぞ！
(文:All About ニュース編集部)
