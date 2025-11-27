「HT時点で、１−４で負けるとは誰も予想していなかった」リバプールが崩壊…母国王者に惨敗で指揮官が失望「感情は非常にネガティブ」【CL】
現地11月26日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第５節で、遠藤航が所属するイングランド王者リバプールが、オランダ王者PSVとホームで対戦。１−４で惨敗し、今大会３勝２敗となった。
直近のリーグ戦７試合で６敗、公式戦11試合で８敗を喫し、絶不調のリバプールは、開始６分でPKから被弾。その後、16分にドミニク・ソボスライの得点で一度は追いついたものの、56分、73分、90＋１分に失点。守備が崩壊し、極めて厳しい現実を突きつけられた。
UEFAの公式サイトによれば、オランダ人指揮官のアルネ・スロットは「感情は非常にネガティブで失望している」と無念さを露わに。母国屈指の強豪との戦いを、こう総括した。
「１−０でリードされた後の選手たちの反応については前向きに評価せざるを得ない。ハーフタイムまでは非常に良い試合を展開していた。２−１と逆転するだけのチャンスは十分にあったと思う。ハーフタイム時点で、１−４で負けるとは誰も予想していなかっただろう」
どう対応すべきか。スロット監督は「この状況を乗り越えるしかない。現状と向き合い、全力で戦うんだ。失点という打撃を毎回受けるのは避けたい。前半終了時点で１−１の同点とは予想しておらず、リードしているはずだった」と伝えた。
スロット体制は存続の危機に立たされている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
