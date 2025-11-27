テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２７日、高市早苗首相が２６日に就任後、初めての党首討論を行ったことを報じた。

政治とカネの問題を巡り立憲民主党の野田佳彦代表が企業・団体献金の受取先の規制強化を問われた。その中で野田氏は、自民党の政党支部の企業・団体献金の実態把握について「いつまでに回答していただけるか？お答えしていただきたい」と質問した。

高市首相は「支部の数、実情の調査は行っておりますけれども、御党にお示しするという約束であるとは思っておりません」と述べた。続けて「まあ、そんなことよりも、ぜひ、野田総理、定数の削減やりましょうよ。これは私の心残りでございます。安倍元総裁と野田総理が激論をしたこの党首討論の場所、私は覚えております。４５という定数削減を示されました」などと述べ「定数の削減、賛成してください。やりましょう」と述べ、野田氏との討論は終了した。

コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、この高市首相の「そんなことよりも…定数削減やりましょう」との発言について「『そんなこと』って言ったんです。だから政治とカネの問題って、じゃあ、高市総理については『そんなこと』なんだ、と。だって定数削減の話と政治とカネの話は別ですから。全然違う話ですから。その全然違う話をもってくるにあたって政治とカネの話を『そんなこと』って言っちゃう…びっくり」と指摘していた。