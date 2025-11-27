©️ABCテレビ

海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにヘンダーソンを迎え、人気シリーズ「一流シェフのひと手間コンビニ飯」と、お料理大好き芸人が“サンドウィッチ”の極意を学ぶ「ダブルヒガシのケータリングヒガシ」をテーマにお届けする。

「ダブルヒガシ東のケータリングヒガシ」は、“料理好き芸人”のダブルヒガシ・東がプロに学んだ渾身の手料理を「よしもと漫才劇場」の楽屋にケータリングとして差し入れる企画の第2弾！ 今回は、ケータリングメニューの王道「サンドウィッチ」を作る。

東も大好きな「カツサンド」と「卵サンド」をおいしく作る極意を教えてくれるのは、種類豊富なサンドウィッチが評判のカフェを営むあさみさん。ケータリングのサンドウィッチに一番大事なことは「パンを乾燥させず、いかにフワフワを保つか？」だというが、あさみシェフによれば、パンのやわらかさを長持ちさせる目からウロコの「ひと工夫」があるらしく…。

そのほか、カツサンド作りに欠かせない豚肉の下ごしらえや、電子レンジだけで作るフワフワ卵焼きのレシピなど、今すぐマネしたくなるプロの技が満載！ これらをすべて押さえ、完成した東特製サンドウィッチにマンゲキ芸人たちの反応は？

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。