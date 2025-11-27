東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値181.43 高値181.46 安値180.35
182.92 ハイブレイク
182.19 抵抗2
181.81 抵抗1
181.08 ピボット
180.70 支持1
179.97 支持2
179.59 ローブレイク
ポンド円
終値207.20 高値207.21 安値205.35
209.68 ハイブレイク
208.45 抵抗2
207.82 抵抗1
206.59 ピボット
205.96 支持1
204.73 支持2
204.10 ローブレイク
スイス円
終値194.51 高値194.60 安値193.07
196.58 ハイブレイク
195.59 抵抗2
195.05 抵抗1
194.06 ピボット
193.52 支持1
192.53 支持2
191.99 ローブレイク
豪ドル円
終値101.99 高値102.03 安値100.83
103.60 ハイブレイク
102.82 抵抗2
102.40 抵抗1
101.62 ピボット
101.20 支持1
100.42 支持2
100.00 ローブレイク
NZドル円
終値89.15 高値89.18 安値87.52
91.37 ハイブレイク
90.28 抵抗2
89.71 抵抗1
88.62 ピボット
88.05 支持1
86.96 支持2
86.39 ローブレイク
カナダドル円
終値111.41 高値111.50 安値110.58
112.67 ハイブレイク
112.08 抵抗2
111.75 抵抗1
111.16 ピボット
110.83 支持1
110.24 支持2
109.91 ローブレイク
