東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6518　高値0.6521　安値0.6466

0.6592　ハイブレイク
0.6557　抵抗2
0.6537　抵抗1
0.6502　ピボット
0.6482　支持1
0.6447　支持2
0.6427　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5699　高値0.5702　安値0.5613

0.5819　ハイブレイク
0.5760　抵抗2
0.5730　抵抗1
0.5671　ピボット
0.5641　支持1
0.5582　支持2
0.5552　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4044　高値1.4105　安値1.4035

1.4158　ハイブレイク
1.4131　抵抗2
1.4088　抵抗1
1.4061　ピボット
1.4018　支持1
1.3991　支持2
1.3948　ローブレイク