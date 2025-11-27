東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6518 高値0.6521 安値0.6466
0.6592 ハイブレイク
0.6557 抵抗2
0.6537 抵抗1
0.6502 ピボット
0.6482 支持1
0.6447 支持2
0.6427 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5699 高値0.5702 安値0.5613
0.5819 ハイブレイク
0.5760 抵抗2
0.5730 抵抗1
0.5671 ピボット
0.5641 支持1
0.5582 支持2
0.5552 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4044 高値1.4105 安値1.4035
1.4158 ハイブレイク
1.4131 抵抗2
1.4088 抵抗1
1.4061 ピボット
1.4018 支持1
1.3991 支持2
1.3948 ローブレイク
