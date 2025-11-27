【欧州CLリーグフェーズ第5節】(スタディオ・ヨルギオス・カライスカキス)

オリンピアコス 3-4(前半1-3)R・マドリー

<得点者>

[オ]シキーニョ(8分)、メフディ・タレミ(52分)、アユーブ エル カービ(81分)

[R]キリアン・ムバッペ4(22分、24分、29分、59分)

<警告>

[オ]フランシスコ・オルテガ(40分)

[R]エドゥアルド・カマビンガ(23分)、アルダ・ギュレル(56分)

観衆:32,325人

CL史上2番目のスピード…ムバッペが約7分でハット達成! 全4得点を挙げる衝撃のパフォーマンス