¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÇ¯Ëö¹²¤Æ¤Ê¤¤¡ªÊÒÉÕ¤±¤Î¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡Öº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×3Áª
¡¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¡ÈÍ¾Çò¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë
Ç¯Ëö¤Ë¾Ç¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Í½Äê¤¬µÍ¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
»Å»ö¡¦³Ø¹»¹Ô»ö¡¦ËºÇ¯²ñ¡¦ÂçÁÝ½ü¤Ê¤É¡¢12·î¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Í½Äê¤¬½Å¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ä¼«Ê¬¤ÎÍ½Äê¤ò¡È¸«¤¨¤ë²½¡É¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò»æ¤Ë½ñ¤½Ð¤¹¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Æ¬¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¸½¼ÂÅª¤ËÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½ñ¤½Ð¤¹¤È¤¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ºÙ¤«¤¯¶ñÂÎÅª¤Ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÊÒ¤Å¤±¡×¤È½ñ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦¿©´ïÃª
¡¦¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼
¡¦ÎäÂ¢¸Ë
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤òÊ¬¤±¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·×²è¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤È¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤âÁÈ¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢»þ´ÖÇÛÊ¬¤âÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÌµÍý¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÁá¤á¤ËºÑ¤Þ¤»¤ë¡×¡Ö¿Í¤ËÍê¤à¡×¤Ê¤É¡¢Í¾Çò¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¥³¥Ä¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤ÎÍ¾Íµ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡È¥â¥Î¤Î½Ð¸ý¡É¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯
Ç¯Ëö¤ÎÊÒ¤Å¤±¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¼Î¤Æ¤¿¤¤¤±¤É½èÊ¬Àè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÌäÂê¡£
¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤äÁÆÂç¤´¤ß¤Î²ó¼ý¤Ï¡¢12·î¤ËÆþ¤ë¤Èº®¤ß¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢°Ê²¼¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦ÉÔÍÑÉÊ¤ò´óÉÕ¤Ç¤¤ë¾ì½ê
¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
¡¦ÁÆÂç¤´¤ß¤Î²ó¼ýÆü
¤Þ¤¿¡¢¼Î¤Æ¤ëÁªÂò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼êÊü¤¹Àè¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤ÊÒ¤Å¤±¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ë¥«¥ê¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢´ü´Ö¤ò¡Ö1¥ö·î¤À¤±¡×¤È·è¤á¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Ä¹¤¯²È¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊÒ¤Å¤±¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥â¥Î¤Ë¤âµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¡È½Ð¸ý¡É¤¬¤Ç¤¡¢ÊÒ¤Å¤±¤ÎÎ®¤ì¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
£½ñÎà¡¦¥Ç¡¼¥¿¤ò¡È·Ú¤¯¤·¤Æ¤ª¤¯¡É
Ç¯Ëö¤Ï¡¢Ç¯²ì¾õ¡¦ÊÝ¸±¡¦°åÎÅÈñ¤Ê¤É¡¢½ñÎà¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î½ñÎà¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÎÎ¼ý½ñ¡¦ÊÝ¾Ú½ñ¡¦³Ø¹»¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¡¢»þ´ü¤¬²á¤®¤ë¤ÈÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£1Ëç¤º¤Ä¼ê¤Ë¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ÈÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤òÃúÇ«¤Ë»ÅÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥Ç¡¼¥¿¤â¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼Ì¿¿¤ä¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÉÔÍ×¥Ç¡¼¥¿¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÍÆÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
½ñÎà¤ä¥Ç¡¼¥¿À°Íý¤Ï°ìµ¤¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤¦¤ÈÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü10Ê¬¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Öµ¤¹ç¤¤¤Ç°ìµ¤¤Ë¡ª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Ç¤é¤º¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ°¤¨¤ë
Ç¯Ëö¤ÎÊÒ¤Å¤±¤Ï¡¢¡Öµ¤¹ç¤¤¤Ç°ìµ¤¤Ë¡ª¡×¤è¤ê¤âÃÊ¼è¤ê¤È½àÈ÷¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¹²¤¿¤À¤·¤¯¤Ê¤ëÇ¯Ëö¤ò²º¤ä¤«¤Ë·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤Ë¤âÍ¾Çò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ì¤âË»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë3¤Ä¤Î¹©É×¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¡ÈÍ¾Çò¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡¦¡È¥â¥Î¤Î½Ð¸ý¡É¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯
¡¦½ñÎà¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¡È·Ú¤¯¤·¤Æ¤ª¤¯¡É
¤É¤ì¤«1¤Ä¤Ç¤â¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¤Ê¤ê´°àú¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¾Ç¤é¤º¡¢¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£