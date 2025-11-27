200円って安すぎ！ブランド物だと1000円以上！奪い合いになりそうなお得商品

ダイソーで、かなりお得な商品を発見しました。アパレルブランドなどでは1,000円以上するようなハンドストラップが、なんと220円で販売されていたんです！ボリュームたっぷりのチュール素材が使われた、存在感のあるとっても可愛いデザイン♡これは早々に売り切れてしまいそうです…！

商品情報

商品名：ハンドストラップ（チュール、シート付き）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：全長35cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4900662759932

ダイソーで200円はお得！ダイソーで見つけた可愛いハンドストラップ♡

さまざまなスマホ用グッズが販売されているダイソー。中でも、スマホストラップは種類が豊富で、筆者も行くたびについ買ってしまいます！

そんなダイソーでとっても可愛い、スマホ用のハンドストラップを発見しました。『ハンドストラップ（チュール、シート付き）』という商品です。

価格は220円（税込）です。筆者が購入した店舗では、スマホグッズ売り場に陳列されていました。

220円とかなりお手頃価格ですが、見た目はチープ感がなく豪華です。

チュールにふわっとボリューム感があって、とても可愛いですよ♡

芯材は平織のロープになっているので、伸びがなく快適且つ安全に使えます。

映えるデザインだけど色合いが上品でコーデにも馴染みやすい♡

ストラップを装着するためのシートも付いているので、購入してすぐに使えるのも嬉しいポイントです。

金具がナスカンではなく頑丈なリングになっているので、簡単に外れにくく安心して使えるのも高評価ポイント。

おしゃれのアクセントとしてもしっかり映えるデザインですが、色合いが上品で控えめなのでコーディネートにも合わせやすいですよ。

有名なアパレルブランドでも似たようなデザインのハンドストラップが販売されていますが、1,000円以上することが多いです。こちらのダイソー商品はそれと比較してもかなりお得感があります！

すぐに売り切れてしまいそうな予感がするので、お早めのチェック推奨です♡

今回は、ダイソーで見つけた『ハンドストラップ（チュール、シート付き）』をご紹介しました。気になった方は、ダイソーでお買い物の際に探してみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。