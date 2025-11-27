モデルの畑野ひろ子（50）が26日、自身のインスタグラムを更新。夫で元サッカー日本代表の鈴木啓太氏（44）との夫婦ショットを披露した。

今月23日に50歳の誕生日を迎えた畑野。当日、鈴木氏らが企画し、友人たちを集めたサプライズパーティーが開かれたことを明かしていた。

畑野は「50歳のサプライズを、半年以上かけて準備してくれていた主人に心から感謝」と夫婦ショットを披露。「忙しいはずなのに…いつ準備してたの！？って思うほどサプライズ満載で感動でした」とつづった。

「大好きな人たちに囲まれた誕生日は、本当に幸せな時間。そして17年分の思い出がつまった手紙まで…昔のことをちゃんと覚えてくれているのも嬉しくて、じんわり」とした。

「今はふたりの時間は少ないけど、娘たちが成長するにつれて、またゆっくりできる日が増えたらいいな」と畑野。「6歳下なのにいつも頼もしい主人。先に50代、楽しませてもらいます」と記した。

この投稿に、祝福の声とともに「本当に素敵なご夫婦で憧れます」「素敵な旦那さま」「素敵な優しい旦那様ですね！」「素敵すぎて涙です」「本当に憧れです」「美男美女で理想のご夫婦」などの声が寄せられている。

畑野は2008年に鈴木氏と結婚。同年に第1子長女、13年12月に第2子次女を出産している。