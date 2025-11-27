¸»ÅÄÁÔÎ¼¤ÎºÊ¡¦±ÒÆ£ÈþºÌ¡¢·ÝÇ½³¦¤Î°Õ³°¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¾å¤Î»Ò¤ÎºÐ¤¬°ì½ï¡×
¡¡¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ç¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë±ÒÆ£ÈþºÌ¤¬¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤Î°Õ³°¤Ê¡È¥Þ¥ÞÍ§¡É¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±ÒÆ£ÈþºÌ¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡È°Õ³°¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¡É
¡¡11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#12¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¸µÇµÌÚºä46¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¡£
¡¡º£²óÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÂçºå¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥É¡¼¥ë¤ÎÉðÆâÍ³µª»Ò¡Ê52¡Ë¡£ÉðÆâ¤Ï7Ç¯Á°¤Î2018Ç¯¡¢ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ÇÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òInstagram¤Ë¤ÆÊó¹ð¡£¸½ºß¡¢7ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¡¦Ä¾¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿7ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È5ºÐ¤ÎÄ¹½÷2¿Í¤Î°é»ù¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¤Ï2011Ç¯¤ËÇµÌÚºä46¤Î1´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤Ï2019Ç¯10·î¤ËÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¤È·ëº§¡¢¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇµÌÚºä46Â´¶È¤«¤é¡Ö¤â¤¦6¡¢7Ç¯¤Û¤É·Ð¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë±ÒÆ£¤Ë¡¢MEGUMI¤¬¡Öº£¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¸òÎ®¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£±ÒÆ£¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÃÂê¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤È²ñ¤¦Êý¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡È·ÝÇ½³¦¥Þ¥ÞÍ§¡É¤È¤·¤Æ¡¢¸µSKE48¤ÎÀÐÅÄ°ÂÆà¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡Ö¾å¤Î»Ò¤ÎºÐ¤¬°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯Í·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°Û¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×½Ð¿È¤Ê¤¬¤é¤â¥Þ¥ÞÆ±»Î¤Ç¿Æ¤·¤¯¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤â¡Ö¤¢¤Î¥«¥Ð¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢MEGUMI¤â¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥Þ¥ÞÍ§¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£±ÒÆ£¤Ï¡ÖÆ±¤¸¸µ¥¢¥¤¥É¥ëÆ±»Î¡×¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤ä»Ò¤É¤â¤òÄÌ¤¸¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£