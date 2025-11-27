¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù¸åÊÔ¡¢ÆüËÜ¸ø³«¤ÏÍèÇ¯3.6¤Ë·èÄê¡ª¡¡´¶ÎÞ¤ÎËÜÍ½¹ð¡õ¥Ý¥¹¥¿¡¼²ò¶Ø
¡¡Âè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤Æ°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ÈÈþ½Ñ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø³«Æü¤¬¡¢2026Ç¯3·î6Æü¤Ë·èÄê¡£ËÜÍ½¹ð¡õ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û90ÉÃ¤Çµã¤±¤ë¡½¡½¡ª¡¡¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤¡Ù¤ÎËâ½÷¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡¢²»³Ú¤ÈËâË¡¤¬ºÌ¤ë´¶Æ°¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÄ¶Âçºî¡£Âè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºîÉÊ¾Þ¤ò´Þ¤à10ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ÈÈþ½Ñ¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±Ç²è²½ºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþÎòÂå1°Ì¤È¤¤¤¦¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ35²¯±ßÆÍÇË¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦M¡¦¥Á¥å¥¦´ÆÆÄ¤¬ºÆ¤Ó¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ê¡¢Á°ºî¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¤È¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤ä¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤âºÆ½¸·ë¡£¡Ø¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤¡Ù¤Ç¾¯½÷¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¥ª¥º¤Î¹ñ¤ÇºÇ¤â·ù¤ï¤ì¤¿¡È°¤¤Ëâ½÷¡É¤ÈºÇ¤â°¦¤µ¤ì¤¿¡ÈÁ±¤¤Ëâ½÷¡É¤Î²áµî¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤¬ºÆ¤ÓËë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡11·î21Æü¤ÎÁ´ÊÆ¸ø³«¸å¡¢À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ2²¯2304Ëü1640¥É¥ë¡ÊÌó350²¯±ß¡ËÅþÃ£¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇºÆ¤Ó¡È¥¦¥£¥¥Ã¥ÉÀûÉ÷¡É¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡ÊBox Office MojoÄ´¤Ù¡¢2025Ç¯11·î25Æü¸½ºß¡£1¥É¥ë¡á156.70±ß´¹»»¡Ë¡£
¡¡ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¡ÈÁ±¤¤Ëâ½÷¡É¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥°¥ê¥ó¥À¡Ê¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡Ë¡£¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ËÊñ¤Þ¤ì¶õ¤òÉñ¤¤¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥ª¥º¤Î¹ñ¤ÎÌ±½°¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÄÈà½÷¤Ï¡¢´õË¾¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢Ë¾¤Þ¤ì¤ëÍ¥¤·¤µ¤ò¿Í¡¹¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼«¤é¤Î¿®Ç°¤ò´Ó¤¯¤¿¤á¤Ë¡È°¤¤Ëâ½÷¡É¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÄ¥¤é¤ì¡¢Ì±½°¤ÎÅ¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¡Ê¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ±¤¸¶Ê¤²¤é¤ì¤¿À¤³¦¤ÎÏÄ¤ß¤òÀµ¤½¤¦¤È¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÅÙ¤ÏÆ»¤ò°ã¤¨¤¿¤Õ¤¿¤ê¤À¤¬¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ç·Ò¤¬¤ëå«¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Í§¤È¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤òÁÛ¤¤¹ç¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î±¿Ì¿¤Ï¡¢¥ª¥º¤Î¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò±Ê±ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¡ÈÌóÂ«¡É¤Ø¤È·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤æ¤¯¡Ä¡£
¡¡¡Ö»ä¤ò¸«¤Æ¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜ¤Ç¤Ê¤¯¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÜ¤Ç¡×¤È¡¢¤É¤³¤«³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¡¢ÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥°¥ê¥ó¥À¡£Ì¾¶Ê¡Ö¥Õ¥©¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¡×¤ÎÀûÎ§¤È¶¦¤ËËÂ¤°Í§¾ð¤¬¶»¤ËÇ÷¤ë¡¢Èþ¤·¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¥°¥ê¥ó¥À¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¡£¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê¤òº¹¤·½Ð¤¹¤Õ¤¿¤ê¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¤¬½Ð¤¹Åú¤¨¤È¤Ï¡©¡¡Êª¸ì¤Î¹ÔÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¡¢12·î5Æü¤è¤ê¡¢¹ë²ÚÆÃÅµÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«¡¼¥É¡ËÂè2ÃÆ¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡£¡È°¤¤Ëâ½÷¡É¤È¡ÈÁ±¤¤Ëâ½÷¡É¤ÎÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡Ê¥é¥ó¥À¥àÁ´2¼ï¡¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±Æü¤è¤ê¡¢ÈóÇäÉÊ¥¥ã¥Ã¥×¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¡¢¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¤Î¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡õSNS¤ò»²¾È¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯3·î6Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
