BE:FIRST映画第3弾『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』、ティザービジュアル＆特報が解禁 メンバーのコメントも到着
BE:FIRSTの映画第3弾『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』が、2026年2月6日より全国公開されることが決定。あわせてティザービジュアルと特報が解禁され、BE:FIRSTとプロデューサー・SKY-HIからのコメントも到着した。
【写真】『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』ムビチケ特典も公開
本作は、アジア、ヨーロッパ、北米など全12都市を巡る、BE:FIRST初のワールドツアー「Who is BE:FIRST?-」に完全密着したドキュメンタリー映画。世界を魅了した圧巻のパフォーマンスはもちろん、各都市でメンバーが出会うインスピレーションの瞬間や束の間のオフタイムまで、31日間にわたりカメラが追い続けた。さらに、メンバー自身がカメラを回した映像も収録し、普段は見ることのできない、より等身大の姿がスクリーンに映し出される。
また、ツアーの途中でのRYOKIの活動休止について、メンバーそれぞれの想いや現地での様子、シンガポールでの7人最後のパフォーマンス、ステージ裏での様子も捉えられている。ワールドツアーを終え、帰国したメンバー1人1人のリアルな気持ちを収めた貴重な最新インタビューも収められ、彼らの「今」を深く掘り下げる。
SKY-HIが付けた本作のタイトル『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』は、唯一無二のグループとして、ワールドツアーという一つの夢を叶え、海外進出へのはじまりとして、さらに進化し続ける意思が込められている。SKY-HIは「どれだけ目まぐるしくとも、楽しくとも苦しくとも、過ぎた日々は二度と戻りません。そしてこの挑戦が無謀なのか、革命なのか、答えはまだ誰にもわかりません。ただ一つ確かなことは、今美しく命を燃やしている魂がここにあるということ、それだけです」とコメントしている。
さらに、ムビチケカードが12月5日より2400円（当日券2600円・税込）で販売されることが決定した。ムビチケカード購入者には、先着限定で特典「オリジナルステッカー」が全6種のうちランダムで1種配布される。このオリジナルステッカーはBE:FIRSTメンバーの宣材写真を使用したもので、サイズは縦9cm×横5cm。スマホケースなどに入れて持ち歩ける大きさとなっており、映画公開まで手元で楽しめる仕様となっている。
そして、2D版に加え、正面スクリーンと2つの側面スクリーンによる計3面構成で圧倒的な臨場感を生むSCREENX、パフォーマンスと音楽に合わせてシートが動き、モーション効果や環境効果によって没入感を体験できる4DX、SCREENXと4DXの機能を融合したULTRA 4DXでの上映が決定した。臨場感と没入感の極限を追求したこれらの体感型シアターで、BE:FIRSTの最高のパフォーマンスを最高の環境の中で味わうことができる。ぜひ映画館で、ワールドクラスのステージを堪能してほしい。
映画『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』は、2026年2月6日より全国公開。
※BE:FIRST、プロデューサー・SKY-HIのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■SOTA
『BE:the ONE』第3弾。僕らにとってアーティスト人生の分岐点となるWorld Tourを映画として残せること、本当に嬉しく思っています。
色々な感情を頂いて走り切ったTour。色んな国の新しいに触れながら一生懸命進みました。ステージ上だけでなく、裏の顔もぜひ劇場で観てほしいです。BE:FIRSTらしい映画になっていますので、ぜひご覧ください。
■SHUNTO
映画第3弾の公開が皆さんのおかげで決まりました！ 本当にありがとうございます。今回はWorld Tourに完全密着という形でカメラマンさんだけではなく自分たちでも撮った映像もあります。僕たちの第一歩目の挑戦、そして、覚悟を決めたWorld Tourの映画をぜひ楽しみに待っててもらえたら嬉しいです。
■MANATO
僕らの映画第3弾の公開が決まりました！ 本当に嬉しいです！ 3つ目の作品になるので今までがより感慨深くなる部分と、今回はWorld Tourに密着していただき新しい挑戦だったり、その裏側の紆余曲折や生活だったりと人としてもリアルな部分をさらけ出している作品になっていると思います。
■RYUHEI
BE:the ONEの第3弾が出るにあたって、第1弾から監督の愛をすごく感じていて本当にありがたい限りだなと思います。ワールドツアーで得た経験値は今後のライブだけではなく音楽全体や根幹となる価値観や考え方にも大きく影響を与えてくれたので、それを形に残すことができてとても嬉しく思います。この作品を通してよりBE:FIRSTのクリエイティビティを感じて欲しいですし、ワールドツアーまでたどり着くことができたのもいつも支えてくれているBESTYのおかげなので、そういった感謝を音楽で還元できるようにこれからも頑張ります。
■JUNON
第3弾公開とても嬉しいです。これまでの作品を観たことがある人も、ない人も新しい気持ちで観れるような作品になっていると思います。まだ世界のことを全然知らない自分たちが世界に出ていろんなことを通してたくさんの経験を得る様子が描かれています。普段一緒にいるBESTYも僕たちの反応などを楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
■LEO
映画『BE:the ONE』第3弾の公開が決定しました。今までの『BE:the ONE』とは少し違ったテイストになっていて、ここでしか観れないステージ以外の僕たちが観れる作品になっていると思います。等身大のBE:FIRSTをぜひ劇場でご覧ください。
■プロデューサー・SKY-HI
怒涛の様な日々が過ぎ、気がつけば『BE:the ONE』も第3弾となりました。どれだけ目まぐるしくとも、楽しくとも苦しくとも、過ぎた日々は二度と戻りません。そしてこの挑戦が無謀なのか、革命なのか、答えはまだ誰にもわかりません。ただ一つ確かなことは、今美しく命を燃やしている魂がここにあるということ、それだけです。
必ず皆様が観る今回の映画が伝説と呼ばれる日が来ます。その前に目を向けてくださればこの上ない喜びです。約束のあの場所まで、手はかかりました。いざ、正念場。
