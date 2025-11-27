「花より男子」神尾葉子が手掛ける完全新作アニメ『プリズム輪舞曲』、2026年1月15日よりNetflix独占配信 ロンドンを舞台に贈る大貴族と留学生の恋物語
『花より男子』の神尾葉子が原作・キャラクター原案・脚本を手がける完全新作アニメーション、Netflixシリーズ『プリズム輪舞曲』が、2026年1月15日よりNetflixにて世界独占配信されることが決定。あわせて、夢と希望と恋の予感ただよう予告編とキーアートが解禁された。
本作は、ロンドンを舞台に贈る大貴族と留学生の青春ラブストーリー。WIT STUDIOがアニメーション制作を手がけ、『B: The Beginning』の中澤一登が監督を務める。主題歌はChilli Beans.の「star flower」。ロックと次世代サウンドが融合した“自由”を感じさせる楽曲が物語を彩る。
舞台は1900年代初頭のロンドン。画家を志す日本人の少女・一条院りり（CV：種崎敦美）は、海を越えてイギリスへ渡り、ロンドンのセント・トーマス美術学院に編入することになる。初めての海外、夢の美術留学に胸を弾ませるりりだが、実はすでに崖っぷちで、両親との約束により「半年以内に学院1位を取れなければ即帰国」という条件を抱えていた。
編入初日からやる気満々のりりだが、大貴族の息子で天才画学生、そしてマイペースでややトラブルメーカーなキット・チャーチ（CV：内山昂輝）と出会い、彼にライバル心を燃やしていく。一方、絵にしか興味がなかったキットもまた、絵がうまくなりたいというりりの真っすぐで純粋な思いに共鳴し、そして――？
前向きで好奇心旺盛、少しおっちょこちょいな留学生・りりと、完璧な画力と圧倒的な独創性を持ちながら生活力は皆無な大貴族・キット。絵画への愛と情熱以外に共通点のない2人の関係は、果たしてどう転がっていくのか。プリズムのような煌めきを目指し、悪戦苦闘しながら成長していく若者たちを描く青春群像劇が、まもなく幕を開ける。
配信決定に加え、本作に参加する声優陣も解禁された。主人公の留学生・一条院りり役には、『SPY×FAMILY』アーニャ・フォージャー役で知られる種崎敦美。大貴族の天才画学生・キット・チャーチ役には、『呪術廻戦』狗巻棘役の内山昂輝。小早川新之助役には、『進撃の巨人』エレン・イェーガー役の梶裕貴。ドロシー・ブラウン役には、『【推しの子】』有馬かな役の潘めぐみ。ジョフリー・オブライエン役には、『あんさんぶるスターズ!!』天城燐音役の阿座上洋平。
ピーター・アンソニー役には、『チェンソーマン』早川アキ役の坂田将吾。キャサリン・アスター役には、『うる星やつら』ラム役の上坂すみれ。小早川さくら役には、『鬼滅の刃』竈門禰豆子役の鬼頭明里。チャールズ・ブラント役には、『NARUTO -ナルト-』自来也役の大塚芳忠。一条院たけ役には、『銀魂』月詠役の甲斐田裕子。リチャード・チャーチ役には、『呪術廻戦』両面宿儺役の諏訪部順一。
さらに、希望に満ちあふれ、恋の予感も漂う予告編と、壮麗なロンドンの街に立つキャラクターたちをキュートに描いたキーアートも解禁された。
原作・キャラクター原案・脚本を手がけるのは神尾葉子。牧野つくしや道明寺司、花沢類といった誰もが知るキャラクターを創造し、日本国内だけでなくアジア各国でも熱烈に支持され続ける“花男”こと『花より男子』を生み出した神尾が、格差さえも力強く乗り越えていくヒロインを再び描き出す。
神尾は「愛と勇気とロマンを持って、主人公のりりが時代を駆け抜けていく物語です。夢や希望を口にするのが難しくなってしまったり、当たり前の日常が当たり前でなくなっている世界の中で、この作品が観てくださった方の光になりますように。願いをこめてみんなで作り上げました。全20話、1話1話が宝石のようにきらめく『プリズム輪舞曲』には、そんなたくさんの思いが込められています。どうぞNetflixでお楽しみください！」と力を込めた。
Netflixシリーズ『プリズム輪舞曲』は、Netflixにて2026年1月15日より世界独占配信。
※種崎敦美の「崎」は「たつさき」が正式表記。
※神尾葉子のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■神尾葉子
愛と勇気とロマンを持って、主人公のりりが時代を駆け抜けていく物語です。夢や希望を口にするのが難しくなってしまったり、当たり前の日常が当たり前でなくなっている世界の中で、この作品が観てくださった方の光になりますように。願いをこめてみんなで作り上げました。全20話、1話1話が宝石のようにきらめく『プリズム輪舞曲』には、そんなたくさんの思いが込められています。どうぞNetflixでお楽しみください！
