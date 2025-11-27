²ÏÀ¥Ä¾Èþ´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸¸¡ÙÍÉ¤ì¤ë¿´¤ò±Ç¤·½Ð¤¹Í½¹ðÊÔ¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡¥ô¥£¥Ã¥¡¼¡¦¥¯¥ê¡¼¥×¥¹¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢´²°ìÏº¡¢ÈøÌî¿¿Àé»Ò¤é¤¬¶¦±é¤¹¤ë²ÏÀ¥Ä¾Èþ´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸¸¡Ù¤è¤ê¡¢Í½¹ðÊÔ¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿10ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÍÉ¤ì¤ë¿´¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡Ø¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸¸¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡È°¦¤Î¤«¤¿¤Á¡É¤È¡ÈÌ¿¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¼ºí©¼Ô¤È¿´Â¡°Ü¿¢¤Î¸½¼Â¤ò½Å¤Í¤ÆÉÁ¤¯¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ±¿Ì¿¤¬¸òº¹¤¹¤ë¼î¶Ì¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥³¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥¹¥ì¥Ã¥É¡Ù¡Ê2017¡Ë¡¢¡ØÃØéá¤ÎÁã¤òÊ§¤¦½÷¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯½Ð¿È¤Î¥ô¥£¥Ã¥¡¼¡¦¥¯¥ê¡¼¥×¥¹¡£¥³¥ê¡¼¤¬²°µ×Åç¤Ç±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤¦Ææ¤á¤¤¤¿ÀÄÇ¯¡¦¿×¤Ë¤Ï¡¢¡ØÇúÃÆ¡Ù¡Ø¤½¤³¤Ë¤¤ß¤Ï¤¤¤Æ¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Ê¤É¸ø³«ºî¤¬Áê¼¡¤®¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë¤â½Ð±éÃæ¤Î´²°ìÏº¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈøÌî¿¿Àé»Ò¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤é¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÇ¯´ÖÌó8Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¤ÏÀè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¥É¥Ê¡¼¿ô¤¬ºÇ²¼°Ì¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤éÍèÆü¤·¿À¸Í¤ÎÂ¡´ï°Ü¿¢°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÆ¯¤¯¼ç¿Í¸ø¥³¥ê¡¼¤¬¡¢²°µ×Åç¤Ç¿×¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤È±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤¦¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂ¡´ï°Ü¿¢¤Ø¤ÎÍý²ò¤È°Ü¿¢¼ê½Ñ¤ÎÉáµÚ¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¡ÖÌ¿¤Î½ª¤ï¤ê¤è¤ê¡¢¡Ê¤½¤ÎÀè¤Ë¡Ë¤É¤¦À¸¤«¤¹¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¥³¥ê¡¼¤À¤¬¡¢À¾²¤¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»àÀ¸´Ñ¤äÎÑÍý´Ñ¤ÎÊÉ¤Ï¸ü¤¯¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤ÎÂÎÀ©²þÁ±¤ä°Õ¼±²þ³×¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸ÉÆÈ¤ÈÌµÎÏ´¶¤Ë²×¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿×¤È¤ÎÆü¡¹¤¬Èà½÷¤Î¿´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢¿×¤ÏÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¡£
¡¡¡ÖÈà¤Î²ÈÂ²¤â¡¢¿×¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ºÇ°¦¤ÎÂ©»Ò¤òË´¤¯¤·¡¢°ì¼þ´÷¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤âºá°´¶¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤á¤°¤ß¡ÊÈøÌî¿¿Àé»Ò¡Ë¤È¡¢¸µ·º»ö¤ÎÎ¼Æó¡ÊËÌÂ¼°ìµ±¡Ë¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¡¢¥³¥ê¡¼¤Ï¿×¤Î²ÈÂ²¤¬Êë¤é¤¹´ôÉì¤òË¬¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡±ÇÁü¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢µÞ»à¤·¤¿Â©»Ò¤Î¿´Â¡¤ò¥É¥Ê¡¼¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿Éã¿Æ¡Ê±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡Ë¤Î¡Ö¤â¤¦Ìá¤Ã¤Æ¤³¤ó¤È¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦ÄËÀÚ¤ÊÒì¤¡¢¿´Â¡ÉÂ¤òÊú¤¨¤Æ°Ü¿¢¤òÂÔ¤Ä¾¯Ç¯¡¦µ×»Ö¤ÎÊì¡¦Í³Èþ¡Ê²¬ËÜÎè¡Ë¤¬Ï³¤é¤¹¡Ö´î¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤Ê¤É¡¢¥É¥Ê¡¼¡ÊÂ¡´ï¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂ¦¡Ë¤È¥ì¥·¥Ô¥¨¥ó¥È¡ÊÂ¡´ï¤ò¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¡Ë¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¿¼¤¤³ëÆ£¤Èµ§¤ê¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö¿Í¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¿´¤ÎÃæ¤ËµïÂ³¤±¤ë¤Î¨¡¨¡¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¥³¥ê¡¼¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢Àî¤Ç¼ê¤ò¼ª¤ËÅö¤Æ¤Æ²¿¤«¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤¹¤ë¥³¥ê¡¼¤È¿×¤Î»Ñ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£»Ñ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤â¡¢¿´¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¡£¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤³¤Ë¡È¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¸ÝÆ°¤Èµ²±¤¬¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡Ä¡£
¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Ê10ÅÀ¡Ë¤Ï¡¢¥³¥ê¡¼¤¬¡¢¿´Â¡°Ü¿¢¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤éÆþ±¡¤¹¤ë¾¯Ç¯¡¦µ×»Ö¤ä¾¯½÷¡¦Æ·¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»Ñ¤ä¡¢¿À¤ÎÅç¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²°µ×Åç¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿×¤È¤ÎÆü¾ï¤ò½Å¤Í¤ë²º¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ê¤É¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ê¡¼¤ÎÆ¯¤¯ÉÂ±¡¤Ë²¹¤«¤¤¤ªÊÛÅö¤òÆÏ¤±¤ë¤á¤°¤ß¤ÈÎ¼Æó¡¢¿´Â¡ÉÂ¤ò´µ¤¦µ×»Ö¤òÊì¿Æ¡¦Í³Èþ¡Ê²¬ËÜÎè¡Ë¤¬Êú¤¤·¤á¤ë»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¿×¤ÎÎ¾¿Æ¤Ç¤¢¤ë±Ñ»°¡ÊÍø½Å¹ä¡Ë¡¢¹¬¹¾¡ÊÃæÅèÊþ»Ò¡Ë¤é¤Î»Ñ¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î¿´Â¡¤òÄó¶¡¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿²ÈÂ²¡¢¤½¤Î¸ÝÆ°¤ò¼õ¤±·Ñ¤°»Ò¤É¤â¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯ÁÛ¤¤¤¬¸òº¹¤·¡¢¡ÖÀ¸¤È»à¡×¤Î¤¢¤ï¤¤¤Ë¤¢¤ë¡È°¦¤Î¤«¤¿¤Á¡É¤È¡ÈÌ¿¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤¬ÀÅ¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜºî¤ÏËÜÇ¯ÅÙ¡¢Âè78²ó¥í¥«¥ë¥Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥· ¥ç¥óÉôÌç¤Ç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Âè56²ó¥¤¥ó¥É¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÎICFT-UNESCO ¥¬¥ó¥¸¡¼¥á¥À¥ë¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë¤âÁª½Ð¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥¤¥à¡¦¥Ï¥¤¥Ç¥ë¥Ù¥ë¥¯¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢¥í¥ó¥É¥óÅì¥¢¥¸¥¢±Ç²èº×¡¢¥¨¥ë¥µ¥ì¥à½÷À±Ç²èº×¤Ê¤É¡¢³¤³°±Ç²èº×¤Ø¤ÎÀµ¼°¾·ÂÔ¾å±Ç¤¬Â³¡¹¤È·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸¸¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
