コレ値段間違ってない…？フランフランなら2千円級♡もはや価格破壊の100均スマホグッズ

ダイソーをパトロールしていると、モバイルグッズ売り場で衝撃の出会いがありました…！なんと、Francfrancで売っていそうなチュール素材のスマホショルダーが、￥330（税込）で販売されていたんです。本家と比べてもかなりお安く、クオリティの高さにもビックリしました。早速ご紹介していきます♪

商品情報

商品名：ショルダーストラップ（チュール、シート付き）

価格：￥330（税込）

紐（約）：全長120cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4900662759918

ダイソーをパトロールしていると、モバイルグッズ売り場で思わず2度見した商品が。Francfrancにありそうなチュール素材のスマホショルダーが、なんと￥330（税込）で販売されていたんです。本家だと￥2,000（税込）近くはするアイテムなので、これは買うしかない！と即カゴINしてきました。

今回ご紹介するのは、その名も『ショルダーストラップ（チュール、シート付き）』。ストラップと透明シートがセットになっているので、開封後すぐに使用できます。

早速セットしていきましょう♪

ファッションのワンポイントに♡ダイソーの『ショルダーストラップ（チュール、シート付き）』

使い方は従来のスマホショルダーと同じ。まずは、スマホケースの充電口に透明シートを挿し込み、そのままスマホをセット。あとは飛び出している金具にショルダーを取り付けるだけです。

太さがあるので短く見えますが、紐の長さは約120cmあります。肩から下げると、腰くらいの位置にスマホがきました。芯材はフェイクレザーなので伸びはなく、しっかりとした作りです。

チュールに幅があるので、かなり大振りな印象。お洒落な色味とデザインで、ファッションのワンポイントにもなります。流行りモノなので、気軽にゲットできるのがありがたいです♪

今回はダイソーの『ショルダーストラップ（チュール、シート付き）』をご紹介しました。

価格崩壊しているダイソーのスマホグッズ。コスパ良くお洒落になれるので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。